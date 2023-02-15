https://sputniknews.com.tr/20230215/avustralyali-arama-kurtarma-ekibi-turkiyedeki-felaketin-olcegi-inanilmaz-1067048947.html

Avustralyalı arama kurtarma ekibi: Türkiye'deki felaketin ölçeği inanılmaz

Avustralyalı arama kurtarma ekibi: Türkiye'deki felaketin ölçeği inanılmaz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında bulunan Avustralyalı ekibin lideri Grant Rice, Türkiye'deki... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T01:39+0300

2023-02-15T01:39+0300

2023-02-15T01:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

avustralya

arama kurtarma

felaket

yardım

insani yardım

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Türkiye halkının dayanıklılığından etkilendiğini dile getiren Avustralyalı arama kurtarma ekibinin lideri Grant Rice, "Türkiye'de karşılaştığımız insanlar çok dirençli, çok güçlü ve bunu şimdiden nasıl aştılar, bu Türkiye'nin başarısıdır. Çok, çok iyi" ifadelerini kullandı.Rice, ekibinin arama kurtarma dahil birçok farklı şekilde yardım edebildiğinin altını çizerek mağdurlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Ekibinin AFAD ile çalıştığını belirten Rice, "Bu ölçekte bir afeti (koordinasyonu) her zaman sorunsuz hale getirmek çok zor olacak ama AFAD, yerel makamlar ve Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare içindeyiz" diye konuştu.Rice, en az 10 gün daha bölgede olacaklarını, bazı uluslararası arama kurtarma ekiplerinin gittiğini ancak yerlerine yenilerinin geldiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Rice, afet nedeniyle Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun parçası olan Avustralya arama kurtarma ekibi 72 kişilik uzman kadrosuyla dün Hatay'a gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-ahbapi-denetleyecek-yerli-kurulusu-acikladi-1067046514.html

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deprem, avustralya, arama kurtarma, felaket, yardım, insani yardım