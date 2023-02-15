Atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner: Deprem enkazının taşınması yıllar sürebilir

Bizim önerimiz bu atıkları telaşla bir yerden alıp bir yere götürmeyin çünkü bu başka bir sonuç doğurabilir. Bu insanların eşyaları, yastık altında altında altınları ve anı fotoğrafları var. Büyük bir alan seçilmeli. Bu alan 3’e bölünecek. Birinci kısmı geçici depolama, ikinci kısmı ayrıştırma tesisi ve finalde de beton kütleleri kum haline getirilecek. Hafriyatı herkes demir olarak görür ama aslında buradaki şey mobilya atıkları, tekstil atıkları gibi bir sürü atıklar çıkacak. Vatandaşların buzdolabı, televizyon gibi atıkları ayrıştırılacak. Hedef, sadece beton kütleleri olacak. En sonunda hedefin şu olması gerekiyor, beton kütlelerini karayolları müteahhitleri kırma element tesisleri kurarak tekrar kum haline getirecek. Elle ayıklama yapılacak çünkü içerisinde deliller de var. Savcılık, bütün binalardan delil toplamaya çalışacak. Uzun bir süreç var. Geçici bir yere götürüp "işte bu atık bu apartmanındır" deyip hukuki işlemlerin yapılacak. İş güvenliği konusu da var. Buraların telle çevrilmesi gerekiyor. Adana’da yıkılan bina sayısı 11. O yüzden Adana’da bu uygulamanın yapılması çok doğru bir şey ama Hatay’da uygulanabilmesi çok zor.