https://sputniknews.com.tr/20230215/almanyada-buyuk-hava-alanlarinda-calisanlar-uyari-grevine-gidecek--1067078146.html

Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek

Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek

Almanya’da büyük hava alanlarında çalışanlar, enflasyon üstü ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 17 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gidecek. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T15:39+0300

2023-02-15T15:39+0300

2023-02-15T15:42+0300

almanya

havalimanı

maaş

zam

grev

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067078870_0:71:2910:1708_1920x0_80_0_0_87919fb3542df2506d10721aedaeb16c.jpg

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, havalimanlarındaki kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında 17 Şubat Cuma günü 24 saatlik grev çağrısı yapıldığı kaydedildi. Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10.5 veya en az 500 ücret artışı istiyor. İşverenler ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti. Ver.di, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçuşların söz konusu grevden etkilenmeyeceğini vurguladı. Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7.9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230215/lufthansanin-ucuslarinda-sistem-arizasi-nedeniyle-gecikme-ve-iptaller-yasaniyor-1067072518.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, havalimanı, maaş, zam, grev