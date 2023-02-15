https://sputniknews.com.tr/20230215/almanyada-buyuk-hava-alanlarinda-calisanlar-uyari-grevine-gidecek--1067078146.html
Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek
Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek
Almanya’da büyük hava alanlarında çalışanlar, enflasyon üstü ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 17 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gidecek. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:39+0300
2023-02-15T15:39+0300
2023-02-15T15:42+0300
almanya
havalimanı
maaş
zam
grev
dünya
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Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, havalimanlarındaki kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında 17 Şubat Cuma günü 24 saatlik grev çağrısı yapıldığı kaydedildi. Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10.5 veya en az 500 ücret artışı istiyor. İşverenler ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti. Ver.di, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçuşların söz konusu grevden etkilenmeyeceğini vurguladı. Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7.9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230215/lufthansanin-ucuslarinda-sistem-arizasi-nedeniyle-gecikme-ve-iptaller-yasaniyor-1067072518.html
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almanya, havalimanı, maaş, zam, grev
almanya, havalimanı, maaş, zam, grev
Almanya'da büyük hava alanlarında çalışanlar uyarı grevine gidecek
15:39 15.02.2023 (güncellendi: 15:42 15.02.2023) Abone ol
Almanya’da büyük hava alanlarında çalışanlar, enflasyon üstü ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 17 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gidecek.
Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, havalimanlarındaki kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında 17 Şubat Cuma günü 24 saatlik grev çağrısı yapıldığı kaydedildi.
Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10.5 veya en az 500 ücret artışı istiyor. İşverenler ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti.
Ver.di, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçuşların söz konusu grevden etkilenmeyeceğini vurguladı.
Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7.9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.