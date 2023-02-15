AK Parti Sözcüsü Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek
19:08 15.02.2023 (güncellendi: 19:22 15.02.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
© AA
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın da 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini açıkladı. Çelik konuyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ da depremde etkilenmesi bakımından afet bölgesi olarak değerlendirecek. Bundan sonra 11 il olarak zikredeceğiz.
Büyük milletimiz hem afet bölgesindeki yaraları sardı hem de yurtdışından gelen ekiplerle bir lokmasını bile paylaştı. Böylece asaletimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.
'Hatay'da baraj yıkıldı" haberi en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisiydi. Bu konularla ilgili hukuki süreçlere de devam edeceğiz.
Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Neredeyse 200 binden fazla vatandaşımız başka illere nakledilmiş oldu.