AK Parti Sözcüsü Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

"10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ da depremde etkilenmesi bakımından afet bölgesi olarak değerlendirecek. Bundan sonra 11 il olarak zikredeceğiz. "10 il olarak zikrediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ da depremde etkilenmesi bakımından afet bölgesi olarak değerlendirecek. Bundan sonra 11 il olarak zikredeceğiz.

Büyük milletimiz hem afet bölgesindeki yaraları sardı hem de yurtdışından gelen ekiplerle bir lokmasını bile paylaştı. Böylece asaletimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Büyük milletimiz hem afet bölgesindeki yaraları sardı hem de yurtdışından gelen ekiplerle bir lokmasını bile paylaştı. Böylece asaletimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

'Hatay'da baraj yıkıldı" haberi en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisiydi. Bu konularla ilgili hukuki süreçlere de devam edeceğiz. 'Hatay'da baraj yıkıldı" haberi en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisiydi. Bu konularla ilgili hukuki süreçlere de devam edeceğiz.