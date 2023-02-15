https://sputniknews.com.tr/20230215/afet-bolgesindeki-kamu-calisanlarina-iliskin-genelge-resmi-gazetede-1067051480.html

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T05:07+0300

2023-02-15T05:07+0300

2023-02-15T05:07+0300

türkiye

afet

deprem

türkiye

kahramanmaraş

kamu

kamu görevlisi

izin

resmi gazete

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'Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230215/bmde-depremlerin-turkiye-ve-suriyeye-etkisi-ele-alindi-1067050102.html

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afet, deprem, türkiye, kahramanmaraş, kamu, kamu görevlisi, izin, resmi gazete