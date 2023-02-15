Adıyaman'daki enkaz çalışmalarına katılan madenciler: Unutmayın, her zaman arkanızda ve yanınızdayız

"9 yaşında bir kız çocuğuydu. O bakış gözlerimin önünden gitmiyor. 'Burada kalmayacağım abi' diyor, ağlıyordu. 'Seni kurtarmaya geldik' dedim. Sağ ayağının üzerinde bulunan briketi aldık ve yukarı çıkardık. Boynumuza öyle sarıldı ki sağlık görevlileri alamıyordu. O çocuğu kurtardığımız için çok sevindik, gururlandık. Bu sürede çok şey yaşadık. 81 yaşında bir teyzeyi de kurtardık. Bir kadını da namaz kılarken secde de kalmış halde bulduk ama yaşamıyordu. Biri de arka tarafta duvarların altında kalmıştı. Onu da kurtardık. Çok üzüntülüyüz. Tüm Adıyaman halkı biz madencileri ilk günden bağrına bastı. Adıyamanlılara canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sokakta bizi gördüklerinde 'dört çocuğumu kurtardınız', 'iki ablamı kurtardınız', 'babamı kurtardınız', 'annemi kurtardınız' diyenler oldu. Bunlarla teselli olduk."