https://sputniknews.com.tr/20230215/adiyamandaki-buyuk-yikim-o-kadar-siddetliydi-ki-bize-yardim-edenler-de-enkaz-altinda-kaldi-1067067557.html

Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı'

Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı'

Depremin enkaza çevirdiği Adıyaman’da yaşanan büyük yıkım Sputnik objektiflerine yansıdı. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bini aşkın kişinin yaşamını... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T12:44+0300

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multimedya

adıyaman

deprem

fotoğraf

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden en çok hasar gören 10 ilden biri Adıyaman oldu. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği kentte arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Sputnik, Adıyaman’da yaşanan ve kenti enkaz alanına çeviren depremin yarattığı tahribatı görüntüledi.

adıyaman

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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adıyaman, deprem, fotoğraf, фото