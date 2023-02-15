Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı'
12:44 15.02.2023 (güncellendi: 12:45 15.02.2023)
Depremin enkaza çevirdiği Adıyaman’da yaşanan büyük yıkım Sputnik objektiflerine yansıdı. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremden sağ kurtulanlar “O kadar şiddetliydi ki bize yardım eden insanlar da enkaz altında kaldı” diyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden en çok hasar gören 10 ilden biri Adıyaman oldu. 2 bine yakın binanın yıkıldığı ve 4 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği kentte arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor. Sputnik, Adıyaman’da yaşanan ve kenti enkaz alanına çeviren depremin yarattığı tahribatı görüntüledi.
© Sputnik / Sertaç KayarYıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDepremin şiddeti ile kentte yüzlerce ev, iş yeri, okul, cami yıkılırken, park halinde bulunan yüzlerce araç da enkazın altında kaldı.
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Depremin şiddeti ile kentte yüzlerce ev, iş yeri, okul, cami yıkılırken, park halinde bulunan yüzlerce araç da enkazın altında kaldı.
© Sputnik / Sertaç KayarYol boyu yıkılan ve hasar gören yapıların olduğu kentte, mahalle aralarındaki tablo yıkımın şiddetini göler önüne seriyor.
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yol boyu yıkılan ve hasar gören yapıların olduğu kentte, mahalle aralarındaki tablo yıkımın şiddetini göler önüne seriyor.
© Sputnik / Sertaç KayarYakınlarından haber alamayan aileler bir an olsun enkaz başından ayrılmıyor.
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yakınlarından haber alamayan aileler bir an olsun enkaz başından ayrılmıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarYakınlarından haber alamayan vatandaşlar “Yaşıyorlar mı öldüler mi bilmiyoruz” diyor.
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yakınlarından haber alamayan vatandaşlar “Yaşıyorlar mı öldüler mi bilmiyoruz” diyor.
© Sputnik / Sertaç KayarEnkaz başında bekleyen Adıyamanlılar “Deprem o kadar şiddetliydi ki bize yardım eden insanlar da enkaz altında kaldı” diyor.
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Enkaz başında bekleyen Adıyamanlılar “Deprem o kadar şiddetliydi ki bize yardım eden insanlar da enkaz altında kaldı” diyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKentte, yakınlarını kaybeden ailelerin feryadı yükseliyor.
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kentte, yakınlarını kaybeden ailelerin feryadı yükseliyor.
© Sputnik / Sertaç KayarEnkaz yığını nedeniyle toz bulutunun hakim olduğu Adıyaman’da nefes almak her geçen güz zorlaşıyor.
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Enkaz yığını nedeniyle toz bulutunun hakim olduğu Adıyaman’da nefes almak her geçen güz zorlaşıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDepremden kurtulanlar, evlerinin enkazı başında ateş yakarak gece gündüz bekleyişini sürdürüyor.
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Depremden kurtulanlar, evlerinin enkazı başında ateş yakarak gece gündüz bekleyişini sürdürüyor.
© Sputnik / Sertaç Kayar Elektriklerin halen kesik olduğu kentte gelen yardımların büyük çoğunluğu gıda olurken, en büyük sorunlarından biri ise barınma.
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Elektriklerin halen kesik olduğu kentte gelen yardımların büyük çoğunluğu gıda olurken, en büyük sorunlarından biri ise barınma.