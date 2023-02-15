https://sputniknews.com.tr/20230215/abd-disisleri-bakanligi-rus-varliklarina-el-koymaya-devam-edecegiz-1067094255.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğiz

ABD Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğini belirtti. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T23:27+0300

2023-02-15T23:27+0300

2023-02-15T23:27+0300

ukrayna krizi

abd dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

varlık

el koyma

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ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam etmeyi planladığını ve halihazırda el konulanların en iyi nasıl değerlendirileceği üzerinde çalıştıklarını söyledi.Rand, “Adalet Bakanlığı ekibinin, aralık ayında onaylanan yasaya uygun olarak Rus varlıklarına el koymaya devam etmesini bekliyoruz. Şu anda bu fonları en iyi nasıl değerlendireceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu para savaşı körüklemek için kullanıldı, şimdi zor bu zamanda Ukrayna halkını desteklemek için onlara vermek istiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230213/zaharova-ukraynadaki-rus-varliklarinin-satilmasi-yonundeki-karar-soygunculuk-1066984100.html

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abd dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, varlık, el koyma