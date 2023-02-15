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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/abd-disisleri-bakanligi-rus-varliklarina-el-koymaya-devam-edecegiz-1067094255.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğiz
ABD Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğini belirtti. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T23:27+0300
2023-02-15T23:27+0300
ukrayna krizi
abd dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
varlık
el koyma
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ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam etmeyi planladığını ve halihazırda el konulanların en iyi nasıl değerlendirileceği üzerinde çalıştıklarını söyledi.Rand, “Adalet Bakanlığı ekibinin, aralık ayında onaylanan yasaya uygun olarak Rus varlıklarına el koymaya devam etmesini bekliyoruz. Şu anda bu fonları en iyi nasıl değerlendireceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu para savaşı körüklemek için kullanıldı, şimdi zor bu zamanda Ukrayna halkını desteklemek için onlara vermek istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/zaharova-ukraynadaki-rus-varliklarinin-satilmasi-yonundeki-karar-soygunculuk-1066984100.html
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abd dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, varlık, el koyma
abd dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, varlık, el koyma

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğiz

23:27 15.02.2023
© AP Photo / Ivan SekretarevABD- Rusya- Bayrak
ABD- Rusya- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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ABD Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam edeceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım Ofisi Direktörü Daphne Rand yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Rus varlıklarına el koymaya devam etmeyi planladığını ve halihazırda el konulanların en iyi nasıl değerlendirileceği üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Rand, “Adalet Bakanlığı ekibinin, aralık ayında onaylanan yasaya uygun olarak Rus varlıklarına el koymaya devam etmesini bekliyoruz. Şu anda bu fonları en iyi nasıl değerlendireceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu para savaşı körüklemek için kullanıldı, şimdi zor bu zamanda Ukrayna halkını desteklemek için onlara vermek istiyoruz” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
Ukrayna krizi
Zaharova: Ukrayna’daki Rus varlıklarının satılması yönündeki karar soygunculuk
13 Şubat, 18:40
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