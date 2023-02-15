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AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek
AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T01:38+0300
2023-02-15T01:38+0300
2023-02-15T01:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlama önlemlerinin delinmesine karşı mücadele tedbirlerini içereceğini belirtti.Dombrovskis, “Önümüzdeki 10. yaptırım paketi yeni yaptırımların yanı sıra, kısıtlayıcı önlemlerin delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek” dedi.
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rusya, ab, yaptırım
AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içereceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlama önlemlerinin delinmesine karşı mücadele tedbirlerini içereceğini belirtti.
Dombrovskis, “Önümüzdeki 10. yaptırım paketi yeni yaptırımların yanı sıra, kısıtlayıcı önlemlerin delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek” dedi.