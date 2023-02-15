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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/ab-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketi-kisitlamalarin-delinmesiyle-mucadele-tedbirlerini-icerecek-1067048901.html
AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek
AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T01:38+0300
2023-02-15T01:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlama önlemlerinin delinmesine karşı mücadele tedbirlerini içereceğini belirtti.Dombrovskis, “Önümüzdeki 10. yaptırım paketi yeni yaptırımların yanı sıra, kısıtlayıcı önlemlerin delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek” dedi.
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rusya, ab, yaptırım
rusya, ab, yaptırım

AB: Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketi, kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek

01:38 15.02.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlamaların delinmesiyle mücadele tedbirlerini içereceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin kısıtlama önlemlerinin delinmesine karşı mücadele tedbirlerini içereceğini belirtti.
Dombrovskis, “Önümüzdeki 10. yaptırım paketi yeni yaptırımların yanı sıra, kısıtlayıcı önlemlerin delinmesiyle mücadele tedbirlerini içerecek” dedi.
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