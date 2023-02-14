Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/ukrayna-parlamentosuna-8-mart-ve-9-mayis-bayramlarinin-kaldirilmasina-iliskin-taslak-sunuldu--1067035376.html
Ukrayna parlamentosuna 8 Mart ve 9 Mayıs bayramlarının kaldırılmasına ilişkin taslak sunuldu
Ukrayna parlamentosuna 8 Mart ve 9 Mayıs bayramlarının kaldırılmasına ilişkin taslak sunuldu
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya 8 Mart, 1 Mayıs ve 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarının kaldırılmasına ilişkin yasa taslağı sunularak kayıtlara geçirildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T17:20+0300
2023-02-14T17:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tatil
rada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102335/90/1023359093_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_876604e1bcd86404715164c8368457f4.jpg
Kayıtlara geçen ve Yüksek Rada’nın internet sitesinde yayınlanan taslağa ilişkin açıklamada, “Tam da şu anda Ukrayna'nın dünyaya görüşü yenileniyor ve devlet takviminin sembolik düzeyinde sabitlenmesini gerektiren muzaffer ulusun yeni gelenekleri oluşuyor” ifadelerine yer verildi. Tasarıda 8 Mart yerine 25 Şubat Ukrayna Kadın Günü olarak kutlanması öneriliyor. Tarihin Ukraynalı şair Lesya Ukrainka'nın doğum günü onuruna seçildiği belirtiliyor. Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun doğum gününe denk gelen 9 Mart tarihinin de resmi tatil ve bayram yapılması öneriliyor. 1 Mayıs bayramının ‘ekonomik kayıpları önlemek adına’ kaldırılması, Mayıs ayının ikinci pazar gününün ise Anneler Günü olarak kutlanması teklif ediliyor. “Mayıs ayında, 9 Mayıs ‘İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e Karşı Kazanılan Zafer Günü’ kutlamasıyla ilgili geçmişin kalıntılarından da kurtulmalı” denilen açıklama şöyle devam ediyor: “Avrupa cephesinde İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi tüm dünyada 8 Mayıs olarak anılıyor, ancak diğer ülkelerde o gün bayram tatili değil, on milyonlarca ölenin anısına yas günüdür. Bu özellik, ölmüşlerin kemikleri üzerinde kutlamalar yapılmayacak şekilde Ukrayna'ya da iade edilmeli, ayrıca tatil günü de iptal edilmeli.” Eğer yasa tasarısı bu şekliyle kabul edilirse Ukrayna’da 8 Mayıs’ta tatil yapılmadan Anma ve Uzlaşma Günü olarak anılacak.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102335/90/1023359093_0:0:1501:1126_1920x0_80_0_0_761cdb7be5de09311286838c055bb583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, tatil, rada
ukrayna, tatil, rada

Ukrayna parlamentosuna 8 Mart ve 9 Mayıs bayramlarının kaldırılmasına ilişkin taslak sunuldu

17:20 14.02.2023 (güncellendi: 17:21 14.02.2023)
© Flickr / SerenityRoseUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Flickr / SerenityRose
Abone olTelegram
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya 8 Mart, 1 Mayıs ve 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarının kaldırılmasına ilişkin yasa taslağı sunularak kayıtlara geçirildi.
Kayıtlara geçen ve Yüksek Rada’nın internet sitesinde yayınlanan taslağa ilişkin açıklamada, “Tam da şu anda Ukrayna'nın dünyaya görüşü yenileniyor ve devlet takviminin sembolik düzeyinde sabitlenmesini gerektiren muzaffer ulusun yeni gelenekleri oluşuyor” ifadelerine yer verildi.
Tasarıda 8 Mart yerine 25 Şubat Ukrayna Kadın Günü olarak kutlanması öneriliyor. Tarihin Ukraynalı şair Lesya Ukrainka'nın doğum günü onuruna seçildiği belirtiliyor.
Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun doğum gününe denk gelen 9 Mart tarihinin de resmi tatil ve bayram yapılması öneriliyor. 1 Mayıs bayramının ‘ekonomik kayıpları önlemek adına’ kaldırılması, Mayıs ayının ikinci pazar gününün ise Anneler Günü olarak kutlanması teklif ediliyor.
“Mayıs ayında, 9 Mayıs ‘İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e Karşı Kazanılan Zafer Günü’ kutlamasıyla ilgili geçmişin kalıntılarından da kurtulmalı” denilen açıklama şöyle devam ediyor: “Avrupa cephesinde İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi tüm dünyada 8 Mayıs olarak anılıyor, ancak diğer ülkelerde o gün bayram tatili değil, on milyonlarca ölenin anısına yas günüdür. Bu özellik, ölmüşlerin kemikleri üzerinde kutlamalar yapılmayacak şekilde Ukrayna'ya da iade edilmeli, ayrıca tatil günü de iptal edilmeli.”
Eğer yasa tasarısı bu şekliyle kabul edilirse Ukrayna’da 8 Mayıs’ta tatil yapılmadan Anma ve Uzlaşma Günü olarak anılacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала