https://sputniknews.com.tr/20230214/ukrayna-parlamentosuna-8-mart-ve-9-mayis-bayramlarinin-kaldirilmasina-iliskin-taslak-sunuldu--1067035376.html

Ukrayna parlamentosuna 8 Mart ve 9 Mayıs bayramlarının kaldırılmasına ilişkin taslak sunuldu

Ukrayna parlamentosuna 8 Mart ve 9 Mayıs bayramlarının kaldırılmasına ilişkin taslak sunuldu

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya 8 Mart, 1 Mayıs ve 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarının kaldırılmasına ilişkin yasa taslağı sunularak kayıtlara geçirildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:20+0300

2023-02-14T17:20+0300

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Kayıtlara geçen ve Yüksek Rada’nın internet sitesinde yayınlanan taslağa ilişkin açıklamada, “Tam da şu anda Ukrayna'nın dünyaya görüşü yenileniyor ve devlet takviminin sembolik düzeyinde sabitlenmesini gerektiren muzaffer ulusun yeni gelenekleri oluşuyor” ifadelerine yer verildi. Tasarıda 8 Mart yerine 25 Şubat Ukrayna Kadın Günü olarak kutlanması öneriliyor. Tarihin Ukraynalı şair Lesya Ukrainka'nın doğum günü onuruna seçildiği belirtiliyor. Ukraynalı şair Taras Şevçenko’nun doğum gününe denk gelen 9 Mart tarihinin de resmi tatil ve bayram yapılması öneriliyor. 1 Mayıs bayramının ‘ekonomik kayıpları önlemek adına’ kaldırılması, Mayıs ayının ikinci pazar gününün ise Anneler Günü olarak kutlanması teklif ediliyor. “Mayıs ayında, 9 Mayıs ‘İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e Karşı Kazanılan Zafer Günü’ kutlamasıyla ilgili geçmişin kalıntılarından da kurtulmalı” denilen açıklama şöyle devam ediyor: “Avrupa cephesinde İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi tüm dünyada 8 Mayıs olarak anılıyor, ancak diğer ülkelerde o gün bayram tatili değil, on milyonlarca ölenin anısına yas günüdür. Bu özellik, ölmüşlerin kemikleri üzerinde kutlamalar yapılmayacak şekilde Ukrayna'ya da iade edilmeli, ayrıca tatil günü de iptal edilmeli.” Eğer yasa tasarısı bu şekliyle kabul edilirse Ukrayna’da 8 Mayıs’ta tatil yapılmadan Anma ve Uzlaşma Günü olarak anılacak.

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