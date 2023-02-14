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Türkiye'de tavuk eti üretimi 2022'de yüzde 7.7 arttı
Türkiye'de tavuk eti üretimi 2022'de yüzde 7.7 arttı
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 7.7 artışla 2 milyon 417 bin 995 tona ulaştı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:22+0300
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yaşam
tavuk
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 19 milyar 808 milyon 539 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 2.6 arttı.Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 347 milyon 727 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2021'e göre yüzde 8,4 yükseldi.Geçen yıl 2 milyon 417 bin 995 ton tavuk eti, 53 bin 646 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 artış gösterdi.Aralık ayı verileriTavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralıkta yıllık bazda yüzde 4.3 artışla 1 milyar 745 milyon 979 bin adede yükseldi.Aralık 2022'de kesilen tavuk sayısı ise yüzde 5.1 azalarak 109 milyon 862 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 azışla 201 bin 123 tona geriledi.Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 19,4 azalarak 4 bin 579 ton oldu.
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tavuk, üretim
tavuk, üretim

Türkiye'de tavuk eti üretimi 2022'de yüzde 7.7 arttı

11:22 14.02.2023
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZTürkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.
Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZ
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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 7.7 artışla 2 milyon 417 bin 995 tona ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl 19 milyar 808 milyon 539 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 2.6 arttı.
Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 347 milyon 727 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2021'e göre yüzde 8,4 yükseldi.
Geçen yıl 2 milyon 417 bin 995 ton tavuk eti, 53 bin 646 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 artış gösterdi.

Aralık ayı verileri

Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralıkta yıllık bazda yüzde 4.3 artışla 1 milyar 745 milyon 979 bin adede yükseldi.
Aralık 2022'de kesilen tavuk sayısı ise yüzde 5.1 azalarak 109 milyon 862 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 azışla 201 bin 123 tona geriledi.
Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 19,4 azalarak 4 bin 579 ton oldu.
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