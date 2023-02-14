https://sputniknews.com.tr/20230214/turkiye-genelinde-kara-avciligi-ikinci-bir-duyuruya-kadar-durduruldu-1067043217.html

Türkiye genelinde kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Türkiye genelinde kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle kara avcılığının Türkiye... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

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kara

avcılık

yasak

deprem

tarım ve orman bakanlığı

karar

yaban hayatı

türkiye

kahramanmaraş

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından avcılık alanında yeni bir karara imza attı. Karara göre, ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde kara avcılığı durduruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1067039312.html

kara

türkiye

kahramanmaraş

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kara, avcılık, yasak, deprem, tarım ve orman bakanlığı, karar, yaban hayatı, kahramanmaraş