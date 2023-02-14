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Türkiye genelinde kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
Türkiye genelinde kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle kara avcılığının Türkiye... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:11+0300
2023-02-14T22:14+0300
kara
avcılık
yasak
deprem
tarım ve orman bakanlığı
karar
yaban hayatı
türkiye
kahramanmaraş
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından avcılık alanında yeni bir karara imza attı. Karara göre, ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde kara avcılığı durduruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230214/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1067039312.html
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kara, avcılık, yasak, deprem, tarım ve orman bakanlığı, karar, yaban hayatı, kahramanmaraş
kara, avcılık, yasak, deprem, tarım ve orman bakanlığı, karar, yaban hayatı, kahramanmaraş

Türkiye genelinde kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

22:11 14.02.2023 (güncellendi: 22:14 14.02.2023)
© AAAv-Avlanma-Avcılık
Av-Avlanma-Avcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle kara avcılığının Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından avcılık alanında yeni bir karara imza attı.
Karara göre, ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde kara avcılığı durduruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu çerçevede ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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