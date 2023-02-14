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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/thy-deprem-bolgesindeki-1000-aileden-birer-kisiyi-ise-alacak-1067032679.html
THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak
THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:37+0300
2023-02-14T16:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türk hava yolları (thy)
deprem
konut
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk 'THY Mahallesi' projesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.75 milyon dolarlık bu bağışın yanı sıra yeni bir projenin müjdesini vermek istediğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230213/thy-kabin-ekibi-donus-ucusunda-ispanyol-arama-kurtarma-ekibine-tesekkur-etti-1066992197.html
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türk hava yolları (thy), iş, deprem, konut
türk hava yolları (thy), iş, deprem, konut

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

16:37 14.02.2023 (güncellendi: 16:42 14.02.2023)
© REUTERS / Murad SezerTHY - Türk Hava Yolları
THY - Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© REUTERS / Murad Sezer
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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk 'THY Mahallesi' projesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
75 milyon dolarlık bu bağışın yanı sıra yeni bir projenin müjdesini vermek istediğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz. O zamana kadar sabırla beklemenizi rica ediyorum. Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracatçıları Birliklerine üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğimize ve onların da bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum. Bu sene üstün gayretleriyle 85 milyar dolar hizmet ihracatına imza atan arkadaşlarımdan her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım' diyeceğine inanıyor ve istihdam projelerini bekliyorum."
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekibine ülkelerine dönüş uçuşunda 'ay yıldız ve teşekkürler' işlemeli yastık hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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