https://sputniknews.com.tr/20230214/thy-6-subat-31-mart-arasindaki-ucuslar-ucretsiz-degistirilebilir-veya-biletler-iade-edilebilir-1067043692.html
THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:32+0300
2023-02-14T22:32+0300
2023-02-14T22:34+0300
türk hava yolları (thy)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg
THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054568547_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_fa24ffb657ed6da15980e754ca2d3801.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk hava yolları (thy), deprem, uçuş
türk hava yolları (thy), deprem, uçuş
THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
22:32 14.02.2023 (güncellendi: 22:34 14.02.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurtdışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.
THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.