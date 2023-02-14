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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/thy-6-subat-31-mart-arasindaki-ucuslar-ucretsiz-degistirilebilir-veya-biletler-iade-edilebilir-1067043692.html
THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:32+0300
2023-02-14T22:34+0300
türk hava yolları (thy)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
uçuş
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THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
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türk hava yolları (thy), deprem, uçuş
türk hava yolları (thy), deprem, uçuş

THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir

22:32 14.02.2023 (güncellendi: 22:34 14.02.2023)
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurtdışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.
THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
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