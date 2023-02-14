https://sputniknews.com.tr/20230214/thy-6-subat-31-mart-arasindaki-ucuslar-ucretsiz-degistirilebilir-veya-biletler-iade-edilebilir-1067043692.html

THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir

THY: 6 Şubat-31 Mart arasındaki uçuşlar ücretsiz değiştirilebilir veya biletler iade edilebilir

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurtiçi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T22:32+0300

2023-02-14T22:32+0300

2023-02-14T22:34+0300

türk hava yolları (thy)

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

uçuş

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THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirmede bulundu.Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), deprem, uçuş