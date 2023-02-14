https://sputniknews.com.tr/20230214/tayvan-adiyamandaki-arama-kurtarma-calismalarinda-ekibimizin-uzaklastirildigi-haberleri-asilsiz-1067014112.html

Tayvan: Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarında ekibimizin uzaklaştırıldığı haberleri asılsız

Tayvan: Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarında ekibimizin uzaklaştırıldığı haberleri asılsız

Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin enkaz çalışmalarından uzaklaştırıldığına ilişkin haberler hakkında açıklama yapan Taipei... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T13:07+0300

2023-02-14T13:07+0300

2023-02-14T13:07+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tayvan

deprem

türkiye

arama kurtarma

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Taipei Ekonomi ve Kültür Komisyonu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.Komisyon tarafından yapılan açıklamada, asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığı, enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesinin hayat kurtarmak olduğu belirtildi.Açıklamada, "Basında ve sosyal medyada paylaşılan, Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız. Enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesi 'hayat kurtarmaktır.' Tayvanlı arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarının en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası koordinasyon merkezi ve yerel yönetim ile işbirliği içerisinde, üzerlerine düşen şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/guney-korede-milletvekilleri-maaslarinin-yuzde-3unu-depremzedelere-bagislayacak-1067005248.html

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