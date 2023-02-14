https://sputniknews.com.tr/20230214/suriyede-enkaz-altinda-dunyaya-gelen-bebegin-kaldigi-hastaneye-baskin-kacirmaya-calismislar-1067028159.html
Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar
Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar
Suriye'nin kuzeyinde, deprem sonrasında enkazda dünyaya gelen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendiği açıklandı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:39+0300
2023-02-14T15:39+0300
2023-02-14T15:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
enkaz
bebek
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Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkilediği Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes kasabasında arama kurtarma çalışmaları esansında dünyaya gelen ve Eye adı verilen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye baskın düzenlendi.AP'nin aktardığına göre hastane yetkililerinden biri, silahlı saldırganların baskında hastane müdürünü darp ettiği bilgisini verdi.Dünyanın her yerinden evlat edinme teklifleri gelen kız bebeğin emanet edileceği babasının amcası, 11 kişilik ailesiyle birlikte bir çadırda kalıyordu.Yetkili, hastane müdürünün Eye'nin fotoğraflarını çeken bir hemşirenin bebeği kaçırmayı planladığından şüphelendiğini ve hemşireyi hastaneden kovduğunu belirtti.Yetkili, hemşirenin saatler sonra silahlı adamlar eşliğinde döndüğünü ve müdürü darp ettiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230210/binlerce-kisinin-evlat-edinmek-istedigi-suriyeli-mucize-bebek-eye-cadirda-kalan-amcasina-verilecek-1066834296.html
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suriye, deprem, enkaz, bebek
suriye, deprem, enkaz, bebek
Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar
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Suriye'nin kuzeyinde, deprem sonrasında enkazda dünyaya gelen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendiği açıklandı.
Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkilediği Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes kasabasında arama kurtarma çalışmaları esansında dünyaya gelen ve Eye adı verilen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye baskın düzenlendi.
AP'nin aktardığına göre hastane yetkililerinden biri, silahlı saldırganların baskında hastane müdürünü darp ettiği bilgisini verdi.
Dünyanın her yerinden evlat edinme teklifleri gelen kız bebeğin emanet edileceği babasının amcası, 11 kişilik ailesiyle birlikte bir çadırda kalıyordu.
Yetkili, hastane müdürünün Eye'nin fotoğraflarını çeken bir hemşirenin bebeği kaçırmayı planladığından şüphelendiğini ve hemşireyi hastaneden kovduğunu belirtti.
Yetkili, hemşirenin saatler sonra silahlı adamlar eşliğinde döndüğünü ve müdürü darp ettiğini kaydetti.