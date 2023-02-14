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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/suriyede-enkaz-altinda-dunyaya-gelen-bebegin-kaldigi-hastaneye-baskin-kacirmaya-calismislar-1067028159.html
Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar
Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar
Suriye'nin kuzeyinde, deprem sonrasında enkazda dünyaya gelen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendiği açıklandı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:39+0300
2023-02-14T15:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
enkaz
bebek
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Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkilediği Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes kasabasında arama kurtarma çalışmaları esansında dünyaya gelen ve Eye adı verilen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye baskın düzenlendi.AP'nin aktardığına göre hastane yetkililerinden biri, silahlı saldırganların baskında hastane müdürünü darp ettiği bilgisini verdi.Dünyanın her yerinden evlat edinme teklifleri gelen kız bebeğin emanet edileceği babasının amcası, 11 kişilik ailesiyle birlikte bir çadırda kalıyordu.Yetkili, hastane müdürünün Eye'nin fotoğraflarını çeken bir hemşirenin bebeği kaçırmayı planladığından şüphelendiğini ve hemşireyi hastaneden kovduğunu belirtti.Yetkili, hemşirenin saatler sonra silahlı adamlar eşliğinde döndüğünü ve müdürü darp ettiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230210/binlerce-kisinin-evlat-edinmek-istedigi-suriyeli-mucize-bebek-eye-cadirda-kalan-amcasina-verilecek-1066834296.html
suriye
bebek
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suriye, deprem, enkaz, bebek
suriye, deprem, enkaz, bebek

Suriye'de enkaz altında dünyaya gelen bebeğin kaldığı hastaneye baskın: Kaçırmaya çalışmışlar

15:39 14.02.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETYeni doğan bebek eli
Yeni doğan bebek eli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Suriye'nin kuzeyinde, deprem sonrasında enkazda dünyaya gelen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendiği açıklandı.
Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin etkilediği Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes kasabasında arama kurtarma çalışmaları esansında dünyaya gelen ve Eye adı verilen bebeğin tedavi gördüğü hastaneye baskın düzenlendi.
AP'nin aktardığına göre hastane yetkililerinden biri, silahlı saldırganların baskında hastane müdürünü darp ettiği bilgisini verdi.
Dünyanın her yerinden evlat edinme teklifleri gelen kız bebeğin emanet edileceği babasının amcası, 11 kişilik ailesiyle birlikte bir çadırda kalıyordu.
Yetkili, hastane müdürünün Eye'nin fotoğraflarını çeken bir hemşirenin bebeği kaçırmayı planladığından şüphelendiğini ve hemşireyi hastaneden kovduğunu belirtti.
Yetkili, hemşirenin saatler sonra silahlı adamlar eşliğinde döndüğünü ve müdürü darp ettiğini kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ile birlikte vurduğu Suriye'de enkaz altında ölen annesine göbek bağıyla bağlı halde bulunan yeni doğmuş Eye (Aya, Aye) bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Binlerce kişinin evlat edinmek istediği Suriyeli mucize bebek Eye, çadırda kalan amcasına verilecek
10 Şubat, 12:00
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