https://sputniknews.com.tr/20230214/sputnik-kamerasi-buyuk-felaketin-merkezindeydi-asla-antakyayi-terk-etmeyecegiz-1067035068.html

Sputnik kamerası büyük felaketin merkezindeydi: ‘Asla Antakya’yı terk etmeyeceğiz’

Sputnik kamerası büyük felaketin merkezindeydi: ‘Asla Antakya’yı terk etmeyeceğiz’

Türkiye’yi sarsan depremler ülkenin 10 şehrinde büyük felakete yol açtı. 31 bin kişi hayatını kaybetti ve arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Sputnik... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:18+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

antakya

hatay

drone

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma sebebiyet verdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bu depremler 31 bini aşan kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 195 bin 962 afetzede ise deprem bölgesinden diğer illere tahliye edildi. Halihazırda, bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89 ve bu personellerin 9 bin 456’sı yardıma gelen diğer ülkelerden. Depremlerde konutların yanı sıra tarihi yapılar da zarar görürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit edildi. Çalışma sonucunda, 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerektiğine karar verildi.Sputnik kamerası, Türkiye’yi sarsan depremleri yerinde görüntüledi.

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Sputnik kamerası büyük felaketin merkezindeydi: ‘Asla Antakya’yı terk etmeyeceğiz’ Sputnik kamerası büyük felaketin merkezindeydi: ‘Asla Antakya’yı terk etmeyeceğiz’ 2023-02-14T17:18+0300 true PT2M08S

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video, deprem, antakya, hatay, drone, видео