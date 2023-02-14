https://sputniknews.com.tr/20230214/silede-mayin-patladi-iddiasi-1067032321.html

Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası

Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası

Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak etti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:16+0300

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türkiye

şile

mayın

karadeniz

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Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

türkiye

şile

karadeniz

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şile, mayın, karadeniz