https://sputniknews.com.tr/20230214/silede-mayin-patladi-iddiasi-1067032321.html
Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası
Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası
Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak etti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:16+0300
2023-02-14T16:16+0300
2023-02-14T16:16+0300
türkiye
şile
mayın
karadeniz
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Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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şile, mayın, karadeniz
Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası
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Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak etti.
Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü.
İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.