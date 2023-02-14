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Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası
Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası
Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak etti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:16+0300
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türkiye
şile
mayın
karadeniz
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Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
türkiye
şile
karadeniz
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şile, mayın, karadeniz
şile, mayın, karadeniz

Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası

16:16 14.02.2023
© İHAŞile’de ‘mayın patladı’ iddiası
Şile’de ‘mayın patladı’ iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA
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Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak etti.
Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü.
İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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