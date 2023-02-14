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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/sanliurfada-depremde-14-kisinin-oldugu-binanin-proje-sorumlusu-istanbulda-yakalandi-1067010107.html
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T12:21+0300
2023-02-14T12:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
şanlıurfa
deprem
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-site-sakinlerini-sucladi-kusurum-oldugunu-dusunmuyorum-1066976021.html
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türkiye, şanlıurfa, deprem
türkiye, şanlıurfa, deprem

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

12:21 14.02.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA
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Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.
O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.
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