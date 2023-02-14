https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-iki-tu-160-ucagi-barents-ve-norvec-denizlerinin-hava-sahasinda-ucus-gerceklestirdi-1067041630.html

Rusya: İki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştirdi

Rusya: İki Tu-160 uçağı Barents ve Norveç denizlerinin hava sahasında uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T21:24+0300

2023-02-14T21:24+0300

2023-02-14T21:24+0300

savunma

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçağı, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 13 saati aştı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca uzun menzilli uçak mürettebatlarının havada yakıt ikmali yaptıkları kaydedildi.Bakanlık, Rus uzun menzilli savaş uçaklarının düzenli olarak Arktika, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiğini, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uçakların tüm uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak yapıldığını vurguladı.

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