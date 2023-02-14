https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-disisleri-turkiyeye-s-400-sistemlerinin-tedariki-konusunda-cozulemeyecek-sorun-gormuyoruz-1067027395.html

Rusya Dışişleri: Türkiye'ye S-400 sistemlerinin tedariki konusunda çözülemeyecek sorun görmüyoruz

Rusya Dışişleri: Türkiye'ye S-400 sistemlerinin tedariki konusunda çözülemeyecek sorun görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki konusunun hassas olduğu halde... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T15:17+0300

2023-02-14T15:17+0300

2023-02-14T15:53+0300

savunma

s-400

rusya

türkiye

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Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin tedariki konusunu Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Pilipson, konunun hassas olmasına rağmen Moskova’nın bu yönde çözülemeyecek herhangi bir sorun görmediğini söyledi.“Bu projenin hayata geçirilmesinin önünde çözülemeyecek sorun görmüyoruz” diyen Pilipson, buna rağmen hem kendi ulusal çıkarlarına hem de müşteriye zarar gelmesini önlemek için bu konunun kamusal alanda belirli bir ‘bilgi hijyeninin’ korunmasını öngördüğünü ifade etti.Rus diplomat, “Bilindiği üzere bazı devletler Rusya'ya yönelik bir dizi kısıtlayıcı önlem uyguluyor, ancak bunu demokrasiyi ve insan haklarını korumak için değil, hacimli silah pazarında bir rakibi ortadan kaldırmak için yapıyor” diye konuştu.‘Rusya Türkiye’ye savaş uçaklarının tedarikine ilişkin başvuruları değerlendirmeye hazır’Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ABD yapımı F-16 jetleri ile ilgili anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda Rus yapımı Su-35 savaş jetlerinin satın alımının da değerlendirilebileceği açıklamasına istinaden Pilipson, Ankara’nın somut ilgisi olması durumunda Rusya’nın Türkiye’ye savaş uçaklarının tedarikine ilişkin başvuruları değerlendirmeye hazır olduğuna dikkat çekti.Pilipson, “Ankara'nın, savaş jetleri alanı dahil olmak üzere Rus askeri ürünlerini satın almaya somut ilgi göstermesi durumunda, Rusya’nın ilgili departmanları bu yöndeki başvuruları değerlendirecek” vurgusunu yaptı.‘Türkiye'deki gaz merkezinin dünya piyasalarında dengeleyici bir etkisi olacak’Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili değerlendirmede bulunan Pilipson, şunları söyledi: “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurma girişiminin hayata geçirilmesinin sadece tedarikçi ve tüketicilerin çıkarlarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası enerji piyasalarında da dengeleyici bir etki yaratacağını düşünüyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-turkiyenin-nato-ile-ortak-calisabilirligi-bu-yonetimin-onemli-onceliklerinden-biridir-1065954509.html

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