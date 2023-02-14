https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-disisleri-turkiye-buyukelcisi-ile-depremin-ustesinden-gelinmesine-yonelik-yardimlar-gorusuldu-1067037518.html
Rus Dışişleri: Türkiye Büyükelçisi ile depremin üstesinden gelinmesine yönelik yardımlar görüşüldü
Rus Dışişleri: Türkiye Büyükelçisi ile depremin üstesinden gelinmesine yönelik yardımlar görüşüldü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile depremin ülkedeki etkilerinin üstesinden... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T18:41+0300
2023-02-14T18:41+0300
2023-02-14T18:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
aleksandr gruşko
mehmet samsar
deprem
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Gruşko, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşme gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gruşko, Samsar ile depremin ülkedeki etkilerinin üstesinden gelinmesine yönelik yardımları görüştü.Gruşko’nun Samsar’ı bugün kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
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aleksandr gruşko, mehmet samsar, deprem
aleksandr gruşko, mehmet samsar, deprem
Rus Dışişleri: Türkiye Büyükelçisi ile depremin üstesinden gelinmesine yönelik yardımlar görüşüldü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile depremin ülkedeki etkilerinin üstesinden gelinmesine yönelik yardımları görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Gruşko, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gruşko, Samsar ile depremin ülkedeki etkilerinin üstesinden gelinmesine yönelik yardımları görüştü.
Gruşko’nun Samsar’ı bugün kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Görüşmede, enerji alanında karşılıklı yarar sağlayan Rus-Türk ortaklığının daha da güçlendirilmesine ve Türkiye'deki depremin sonuçlarının üstesinden gelinmesine yardım edilmesine vurgu yapılarak ikili pratik işbirliğinin güncel konuları ele alındı.”