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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-arama-kurtarma-ekibi-turkiyedeki-enkazda-150-bin-dolar-buldu-1067004700.html
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T10:45+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
enkaz
para
arama kurtarma
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği aktarıldı.
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rusya, deprem, enkaz, para, arama kurtarma
rusya, deprem, enkaz, para, arama kurtarma

Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu

10:45 14.02.2023 (güncellendi: 10:46 14.02.2023)
© AARusya- Arama kurtarma
Rusya- Arama kurtarma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği aktarıldı.
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