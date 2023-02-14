https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-arama-kurtarma-ekibi-turkiyedeki-enkazda-150-bin-dolar-buldu-1067004700.html
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T10:45+0300
2023-02-14T10:45+0300
2023-02-14T10:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
enkaz
para
arama kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067004770_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4303955429e170c6588ad1f91d27350d.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği aktarıldı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067004770_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5693ae7e7d3501061b9423e9b0f7fd48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, deprem, enkaz, para, arama kurtarma
rusya, deprem, enkaz, para, arama kurtarma
Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu
10:45 14.02.2023 (güncellendi: 10:46 14.02.2023) Abone ol
Rus arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki enkaz çalışmalarında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus arama kurtarma ekibinin Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği aktarıldı.