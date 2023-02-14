https://sputniknews.com.tr/20230214/putin-turkiyedeki-yikimi-hatirlatti-rusyadaki-insaat-calismalarinin-siki-denetlenmesini-istedi--1067036592.html
Putin, Türkiye'deki yıkımı hatırlattı, Rusya'daki inşaat çalışmalarının sıkı denetlenmesini istedi
Putin, Türkiye'deki yıkımı hatırlattı, Rusya'daki inşaat çalışmalarının sıkı denetlenmesini istedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de depremler sonucunda oluşan yıkıma atıfla, ülkesindeki yargıçlardan, yıkılıp yeniden inşa edilen binalar ile... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T18:02+0300
2023-02-14T18:02+0300
2023-02-14T18:02+0300
dünya
vladimir putin
rusya
deprem
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yargıçlarla video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında, Türkiye’deki depremlerin sonucunda yaşanan yıkımı andı ve ülkesindeki yeni inşaatların yasalara uygunluğunun çok sıkı denetlenmesi çağrısını yaptı.Putin toplantı sırasında, “Türkiye’de nasıl bir trajedi yaşandığını görüyoruz. İnşaat şirketlerinin deprem bölgelerinde uygulanması gereken standartlara uymadıklarına ilişkin iddialar var” dedi.Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin güney ve uzay doğu bölgelerinin de deprem riskinin bulunduğu alanlar olduğunu belirtti ve “Yeni bina yapımı ya da binaların yenilenmesi sırasında bundan gelir elde etmek için bir dizi yola başvuranlar var ve bunlar mahkemelere de yansıyor” ifadelerini kullandı.Putin, bu nedenle yargıçlara, yeni inşaatların yasal düzleme oturtulmasıyla ilgili önlerine gelen belge ve davalar konusunda çok dikkatli olma çağrısında bulundu.Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Şuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum: bir binayı yenilemek için yeniden inşa etttikleri sırada daha çok daire satmak için yaşam alanlarını artırıyorlar ve bunu yaparken taşıyıcı duvarları ve kolonları yerinden kaldırabiliyorlar. Bu çok ama çok tehlikeli. Dahası, sonra da yaptıkları inşaatı yasal kayıt altına almak için mahkemelere gidiyorlar. Böyle durumlarda çok ince çalışmalı ve hiçbir şey atlanmamalı.”
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vladimir putin, rusya, deprem
vladimir putin, rusya, deprem
Putin, Türkiye'deki yıkımı hatırlattı, Rusya'daki inşaat çalışmalarının sıkı denetlenmesini istedi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de depremler sonucunda oluşan yıkıma atıfla, ülkesindeki yargıçlardan, yıkılıp yeniden inşa edilen binalar ile ilgili başvuru ve davaları yakından izlemelerini istedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yargıçlarla video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında, Türkiye’deki depremlerin sonucunda yaşanan yıkımı andı ve ülkesindeki yeni inşaatların yasalara uygunluğunun çok sıkı denetlenmesi çağrısını yaptı.
Putin toplantı sırasında, “Türkiye’de nasıl bir trajedi yaşandığını görüyoruz. İnşaat şirketlerinin deprem bölgelerinde uygulanması gereken standartlara uymadıklarına ilişkin iddialar var” dedi.
Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin güney ve uzay doğu bölgelerinin de deprem riskinin bulunduğu alanlar olduğunu belirtti ve “Yeni bina yapımı ya da binaların yenilenmesi sırasında bundan gelir elde etmek için bir dizi yola başvuranlar var ve bunlar mahkemelere de yansıyor” ifadelerini kullandı.
Putin, bu nedenle yargıçlara, yeni inşaatların yasal düzleme oturtulmasıyla ilgili önlerine gelen belge ve davalar konusunda çok dikkatli olma çağrısında bulundu.
Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum: bir binayı yenilemek için yeniden inşa etttikleri sırada daha çok daire satmak için yaşam alanlarını artırıyorlar ve bunu yaparken taşıyıcı duvarları ve kolonları yerinden kaldırabiliyorlar. Bu çok ama çok tehlikeli. Dahası, sonra da yaptıkları inşaatı yasal kayıt altına almak için mahkemelere gidiyorlar. Böyle durumlarda çok ince çalışmalı ve hiçbir şey atlanmamalı.”