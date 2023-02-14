Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hasım ülkeler tarafından uygulanan sonsuz yaptırımların baskısı altında yaşadığını ancak onlarla rahat bir şekilde başa çıktığını söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında" açıklamasında bulundu.
Hakimlerle bir toplantı yapan Putin, "Sürekli olarak dışarıdan uygulanan baskı altında yaşıyoruz, yani sonsuz yaptırımların baskısı altında. Hepimizin gördüğü gibi, bu tüm yaptırımları sakin bir şekilde aşıyoruz" dedi.
Batılı ülkelerin hasmane eylemlerine ve Rus ekonomisini çökertme girişimlerine verilebilecek tek bir yanıt olduğunu belirten Putin, "Bu, özgürlük ve güvenlik alanının kolluk kuvvetleri ve hukuk sistemi tarafından genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.
Hakimlerle bir toplantı yapan Putin, "Sürekli olarak dışarıdan uygulanan baskı altında yaşıyoruz, yani sonsuz yaptırımların baskısı altında. Hepimizin gördüğü gibi, bu tüm yaptırımları sakin bir şekilde aşıyoruz" dedi.
Batılı ülkelerin hasmane eylemlerine ve Rus ekonomisini çökertme girişimlerine verilebilecek tek bir yanıt olduğunu belirten Putin, "Bu, özgürlük ve güvenlik alanının kolluk kuvvetleri ve hukuk sistemi tarafından genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.