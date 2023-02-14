https://sputniknews.com.tr/20230214/putin-rusya-sonsuz-yaptirimlarin-baskisi-altinda-1067038697.html

Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında

Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hasım ülkeler tarafından uygulanan sonsuz yaptırımların baskısı altında yaşadığını ancak onlarla rahat bir... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T19:37+0300

2023-02-14T19:37+0300

2023-02-14T19:37+0300

dünya

vladimir putin

baskı

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066516552_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f5ac0e54484397ed6748d1b1370daa40.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında" açıklamasında bulundu.Hakimlerle bir toplantı yapan Putin, "Sürekli olarak dışarıdan uygulanan baskı altında yaşıyoruz, yani sonsuz yaptırımların baskısı altında. Hepimizin gördüğü gibi, bu tüm yaptırımları sakin bir şekilde aşıyoruz" dedi.Batılı ülkelerin hasmane eylemlerine ve Rus ekonomisini çökertme girişimlerine verilebilecek tek bir yanıt olduğunu belirten Putin, "Bu, özgürlük ve güvenlik alanının kolluk kuvvetleri ve hukuk sistemi tarafından genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, baskı, yaptırım