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https://sputniknews.com.tr/20230214/putin-rusya-sonsuz-yaptirimlarin-baskisi-altinda-1067038697.html
Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında
Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hasım ülkeler tarafından uygulanan sonsuz yaptırımların baskısı altında yaşadığını ancak onlarla rahat bir... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T19:37+0300
2023-02-14T19:37+0300
dünya
vladimir putin
baskı
yaptırım
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Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında" açıklamasında bulundu.Hakimlerle bir toplantı yapan Putin, "Sürekli olarak dışarıdan uygulanan baskı altında yaşıyoruz, yani sonsuz yaptırımların baskısı altında. Hepimizin gördüğü gibi, bu tüm yaptırımları sakin bir şekilde aşıyoruz" dedi.Batılı ülkelerin hasmane eylemlerine ve Rus ekonomisini çökertme girişimlerine verilebilecek tek bir yanıt olduğunu belirten Putin, "Bu, özgürlük ve güvenlik alanının kolluk kuvvetleri ve hukuk sistemi tarafından genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, baskı, yaptırım
vladimir putin, baskı, yaptırım

Putin: Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında

19:37 14.02.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hasım ülkeler tarafından uygulanan sonsuz yaptırımların baskısı altında yaşadığını ancak onlarla rahat bir şekilde başa çıktığını söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya, sonsuz yaptırımların baskısı altında" açıklamasında bulundu.

Hakimlerle bir toplantı yapan Putin, "Sürekli olarak dışarıdan uygulanan baskı altında yaşıyoruz, yani sonsuz yaptırımların baskısı altında. Hepimizin gördüğü gibi, bu tüm yaptırımları sakin bir şekilde aşıyoruz" dedi.

Batılı ülkelerin hasmane eylemlerine ve Rus ekonomisini çökertme girişimlerine verilebilecek tek bir yanıt olduğunu belirten Putin, "Bu, özgürlük ve güvenlik alanının kolluk kuvvetleri ve hukuk sistemi tarafından genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.
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