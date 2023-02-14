https://sputniknews.com.tr/20230214/prof-dr-yaltirak-marmarada-tek-fay-yok-risk-haritalari-hatali-1067002090.html

Prof. Dr. Yaltırak: Marmara'da tek fay yok, risk haritaları hatalı

Prof. Dr. Yaltırak: Marmara'da tek fay yok, risk haritaları hatalı

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Marmara çok faylı bir alandır, öyle tek bir fay yok" dedi ve "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T09:48+0300

2023-02-14T09:48+0300

2023-02-14T09:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

cenk yaltırak

risk

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İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak’a göre geçen hafta aslında iki değil üç deprem oldu. Yaltırak, Pazarcık’taki Kandilli tarafından 7.7 olarak kaydedilen deprem sırasında bir değil iki fayın aynı anda kırıldığını ve iki depremin toplamının 7.7 büyüklüğünde olduğunu, 1999’daki Gölcük depremi sırasında da iki fayın aynı anda kırılarak toplamda 7.4 olarak ölçülen depreme neden olduğunu belirtiyor.T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Yaltırak, Kahramanmaraş'ta iki depremin aynı anda olduğunu söyledi:'Deprem yönetmeliği sıkıntılı, Türkiye'nin deprem haritaları yanlış'Deprem yönetmeliğindeki 'hatalara' da dikkat çeken Yaltırak, "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Sonra da senin karşına ayva çıkma olasılığı 2500 yılda bir diyor. Öyle bir sınıflama yapılamaz. Haritalar da yanlış, haritalar üzerinden çalışılan senaryoları da yanlış. Siz hepsini 1’e göre hesaplıyorsunuz, buna 1.5 geldi bu yıkıldı. Ne yapacaksınız? Deprem tehlike haritaları olasılıksal tehlike haritaları olmaktan çıkartmalı. Mesela Kuzey Anadolu fayında Erzincan depremi oldu. Tehlike haritasında Erzincan bölgesi hala kıpkırmızı. Ama orada 200 yıl hiçbir deprem olmayacak. Bitti orası. Orada yeniden 7’den büyük deprem olması için o fayın tekrarlanma periyodunun aşılması lazım." dedi.'Marmara'daki deprem tetiklenir mi?'Yaltırak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin sorulan 'Marmara’daki fay sistemini tetikler mi, etkiler mi?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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