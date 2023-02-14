https://sputniknews.com.tr/20230214/prof-dr-yaltirak-marmarada-tek-fay-yok-risk-haritalari-hatali-1067002090.html
Prof. Dr. Yaltırak: Marmara'da tek fay yok, risk haritaları hatalı
Prof. Dr. Yaltırak: Marmara'da tek fay yok, risk haritaları hatalı
Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Marmara çok faylı bir alandır, öyle tek bir fay yok" dedi ve "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T09:48+0300
2023-02-14T09:48+0300
2023-02-14T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
cenk yaltırak
risk
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İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak’a göre geçen hafta aslında iki değil üç deprem oldu. Yaltırak, Pazarcık’taki Kandilli tarafından 7.7 olarak kaydedilen deprem sırasında bir değil iki fayın aynı anda kırıldığını ve iki depremin toplamının 7.7 büyüklüğünde olduğunu, 1999’daki Gölcük depremi sırasında da iki fayın aynı anda kırılarak toplamda 7.4 olarak ölçülen depreme neden olduğunu belirtiyor.T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Yaltırak, Kahramanmaraş'ta iki depremin aynı anda olduğunu söyledi:'Deprem yönetmeliği sıkıntılı, Türkiye'nin deprem haritaları yanlış'Deprem yönetmeliğindeki 'hatalara' da dikkat çeken Yaltırak, "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Sonra da senin karşına ayva çıkma olasılığı 2500 yılda bir diyor. Öyle bir sınıflama yapılamaz. Haritalar da yanlış, haritalar üzerinden çalışılan senaryoları da yanlış. Siz hepsini 1’e göre hesaplıyorsunuz, buna 1.5 geldi bu yıkıldı. Ne yapacaksınız? Deprem tehlike haritaları olasılıksal tehlike haritaları olmaktan çıkartmalı. Mesela Kuzey Anadolu fayında Erzincan depremi oldu. Tehlike haritasında Erzincan bölgesi hala kıpkırmızı. Ama orada 200 yıl hiçbir deprem olmayacak. Bitti orası. Orada yeniden 7’den büyük deprem olması için o fayın tekrarlanma periyodunun aşılması lazım." dedi.'Marmara'daki deprem tetiklenir mi?'Yaltırak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin sorulan 'Marmara’daki fay sistemini tetikler mi, etkiler mi?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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türkiye, deprem, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), cenk yaltırak, risk
türkiye, deprem, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), cenk yaltırak, risk
Prof. Dr. Yaltırak: Marmara'da tek fay yok, risk haritaları hatalı
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Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Marmara çok faylı bir alandır, öyle tek bir fay yok" dedi ve "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor" ifadelerini kullandı.
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak’a göre geçen hafta aslında iki değil üç deprem oldu. Yaltırak, Pazarcık’taki Kandilli tarafından 7.7 olarak kaydedilen deprem sırasında bir değil iki fayın aynı anda kırıldığını ve iki depremin toplamının 7.7 büyüklüğünde olduğunu, 1999’daki Gölcük depremi sırasında da iki fayın aynı anda kırılarak toplamda 7.4 olarak ölçülen depreme neden olduğunu belirtiyor.
T24'ten Cansu Çamlıbel'e
konuşan Yaltırak, Kahramanmaraş'ta iki depremin aynı anda olduğunu söyledi:
"1999 depremi de öyledir mesela. Ama iç içe geçtikleri için onu göremiyorlar. Ground motion ölçen aletlere baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Bir tane 7.4 oldu, bir tane 7.6 oldu aynı anda. İkisinin toplam enerjisi yaklaşık 7.8. Bunu tam hesaplamak için daha çalışmamız lazım ama üç aşağı beş yukarı böyle oldu diyebiliriz. 1999’de bir tane 6.9 oldu. Bir tane 7 oldu, sonra da 7.4 oldu. Bunlar arka arkayadır. 7.4 en büyük olduğu için diğerleri onun arasında kayboldu. Hala o depremi uluslararası kayıtçılar 7.6 olarak gösterir. Amanos segmenti 150 kilometre kadar kırıldı. Kuzeydeki Çardak segmenti de 110-120 kilometre kadar kırıldı. Halbuki birçok adama göre 110 kilometrelik fay 7.7 deprem yaratmıyor. Ama görülüyor ki iç içe geçtikleri zaman yaratıyormuş demek ki."
'Deprem yönetmeliği sıkıntılı, Türkiye'nin deprem haritaları yanlış'
Deprem yönetmeliğindeki 'hatalara' da dikkat çeken Yaltırak, "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Sonra da senin karşına ayva çıkma olasılığı 2500 yılda bir diyor. Öyle bir sınıflama yapılamaz. Haritalar da yanlış, haritalar üzerinden çalışılan senaryoları da yanlış. Siz hepsini 1’e göre hesaplıyorsunuz, buna 1.5 geldi bu yıkıldı. Ne yapacaksınız? Deprem tehlike haritaları olasılıksal tehlike haritaları olmaktan çıkartmalı. Mesela Kuzey Anadolu fayında Erzincan depremi oldu. Tehlike haritasında Erzincan bölgesi hala kıpkırmızı. Ama orada 200 yıl hiçbir deprem olmayacak. Bitti orası. Orada yeniden 7’den büyük deprem olması için o fayın tekrarlanma periyodunun aşılması lazım." dedi.
'Marmara'daki deprem tetiklenir mi?'
Yaltırak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin sorulan 'Marmara’daki fay sistemini tetikler mi, etkiler mi?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
"Hiç alakası yok. 1999’da TPAO diyor ki Marmara’da tek ve basit bir fay yok. Biz TPAO olarak 4300 kilometre veri topladık. Bu verilere göre yaptığımız harita budur ve Marmara çok faylı bir alandır, öyle tek bir fay yok. Le Pichon ve Şengör. Neyi söylüyor? Daha hiçbir haritaları yokken harita yapmamışken Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinde “tek fay var” diyorlar. Oysa TPAO bile artık 1999’da “çok fay var” dedi. Sonra sınırlı sismik kesitle ben 1999’un Ocak ayında çizdiğim fay haritası çoklu fay sistemi var. Sonra toplanan sismik veriler ve batimetri haritasına dayanarak bu makaledeki fay haritasını hiç dikkate almıyorlar. Kimse bunu göstermek istemiyor. E tabii kendilerini yanlışlamış olacaklar. Tüm söylenenler gösterilenler ve yazılanlar güme gidecek."