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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/osmaniyede-cadir-kentte-yangin-1066996560.html
Osmaniye'de çadır kentte yangın çıktı
Osmaniye'de çadır kentte yangın çıktı
Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
osmaniye
çadır kent
deprem
yangın
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Olay, deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.
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osmaniye, çadır kent, deprem, yangın
osmaniye, çadır kent, deprem, yangın

Osmaniye'de çadır kentte yangın çıktı

01:26 14.02.2023 (güncellendi: 01:34 14.02.2023)
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW828354Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / MÜSLÜM BALKO-AW828354
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Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.
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