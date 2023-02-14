https://sputniknews.com.tr/20230214/osmaniyede-cadir-kentte-yangin-1066996560.html

Osmaniye'de çadır kentte yangın çıktı

Osmaniye'de çadır kentte yangın çıktı

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T01:26+0300

2023-02-14T01:26+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

osmaniye

çadır kent

deprem

yangın

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Olay, deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.

osmaniye

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osmaniye, çadır kent, deprem, yangın