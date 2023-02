Mühendislerden 'binalar çelikten yapılsın' çağrısı

"Burada yapılan çelik 26 santimetre kolon kalınlığına hâkim. Bu santimetreleri dünyada üreten makineler yok. Türkiye çelik üretiminde çok önde. Çelik ile böyle makineleri birleştirdiğiniz noktada 9 buçuk, 10 şiddetinde depreme dayanıklı evler yapabiliyoruz. Bir müstakil evi betondan yaptığınız zaman 8 ay sürüyorsa, bu her şeyiyle 5 buçuk ayda hazır oluyor. Bir an önce yapılması lazım. İnsanlar bu korkuyla bir daha betona girebilecek mi bilmiyorum. 10 ilden bahsediyoruz. Çelik konstrüksiyonda tek katlı evlerde tam huzurla yaşayabiliriz. 6 ay sonrasında yaklaşık 6 buçuk şiddetinde bir artçı daha olabilir o bölgelerde. Hangi betonun içine hangi insan girebilecek? Ben girmem ama burada yapılan çelik konstrüksiyon kolon kalınlıkları, hızlı ulaşım, hızlı yapım, bir an önce insanları sıcak yapıya sokmak mümkün. Bunun için de tamamen göreve hazır bir şekilde bekliyoruz. Bunun yaklaşık 50 odalı bir hastane projesi, bakımevi de olabilir, 30 metrekareden 2 yatak sığabilecek rahat rahat odalardan en geç 10 güne bu fabrikadan çıkmış olur. Orada da eğer beton zemin bize verilirse en geç 10 gün içerisinde de çelik konstrüksiyondan 10 şiddetinde depreme dayanabilecek oteller, hastaneler, bakımevleri yapabilme kuvvetimiz var. Türkiye’nin elinde bu kuvvet var. Bizim elimizde çelik kuvvetimiz varken, böyle fabrikalarımız varken çelik yapıya dönmemiz ivedi, şart, acil ve çabuk. Her türlü fedakârlığa hazırız. Sadece bakanlıktan bir onay bekliyoruz. Onlarla da en kısa zamanda toplantımız var. Muhtemel bir pozitif gelişmede deprem bölgelerine çelik konstrüksiyondan kalıcı yapılar yapmakta fayda var. Bunun için de öncü olmak istiyoruz."