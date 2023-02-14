https://sputniknews.com.tr/20230214/motorin-ve-benzine-zam-1067000378.html

Motorin ve benzine zam

Motorin ve benzine zam

Geçen hafta yapılan indirimin ardından bugün benzin fiyatına 1.11 TL, motorin fiyatına 1.21 TL zam geldi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T08:57+0300

2023-02-14T08:57+0300

2023-02-14T08:57+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

motorin

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Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta çarşamba gününde geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,37 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim gelmesinin ardından, Bugünden itibaren benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam geldi.Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü EPDK'dan yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam ettiği ifade edildi.Zam sonrası son fiyatlar şöyle:Ankaraİzmir

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, motorin