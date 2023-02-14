https://sputniknews.com.tr/20230214/motorin-ve-benzine-zam-1067000378.html
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Geçen hafta yapılan indirimin ardından bugün benzin fiyatına 1.11 TL, motorin fiyatına 1.21 TL zam geldi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T08:57+0300
2023-02-14T08:57+0300
2023-02-14T08:57+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
motorin
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Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta çarşamba gününde geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,37 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim gelmesinin ardından, Bugünden itibaren benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam geldi.Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü EPDK'dan yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam ettiği ifade edildi.Zam sonrası son fiyatlar şöyle:Ankaraİzmir
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türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, motorin
türkiye, akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, motorin
Motorin ve benzine zam
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Geçen hafta yapılan indirimin ardından bugün benzin fiyatına 1.11 TL, motorin fiyatına 1.21 TL zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta çarşamba gününde geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,37 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim gelmesinin ardından, Bugünden itibaren benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam geldi.
Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü EPDK'dan yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam ettiği ifade edildi.
Zam sonrası son fiyatlar şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TL
Ankara
İzmir