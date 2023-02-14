https://sputniknews.com.tr/20230214/moldova-hava-sahasini-tum-ucuslara-kapatti---1067031807.html

Moldova hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Moldova hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Moldova’nın hava sahasını uçuşlara tamamıyla kapattığı belirtildi. Ülkenin hava sahasının kapatılması kararının güvenlik gerekçesiyle alındığı kaydedildi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:15+0300

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dünya

moldova

hava sahası

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Moldova’nın havayolu şirketi AirMoldova’nın yolcularına yönelik yaptığı açıklamada, “Moldova Cumhuriyeti’nin hava sahası şu anda kapalıdır, uçuşların yeniden başlamasını bekliyoruz” denildi. Havayolu şirketinin açıklamasında, “Uçuş için havaalanında bulunan ya da günün ilerleyen saatlerinde uçuşu olan yolculardan sakin kalmalarını ve havalimanındaki uçuş bilgilendirme tabelalarını izlemelerini rica ediyoruz” ifadeleri de yer aldı. Moldova’nın hava sahasını güvenlik sebebiyle uçuşlara kapattığı ve kararın yerel saatle 16.00’ya (TSİ 17.00) kadar geçerli olacağı belirtiliyor. Söz konusu kararın gerekçesi Moldova hükümeti tarafındansa açıklanmış değil. Bununla beraber Moldova basını, ülkenin hava sahasının uçuşlara kapatılması kararının, havada aidiyeti belirsiz bir insansız hava aracı saptanması nedeniyle alındığını yazıyor fakat bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Bunun yanında, Moldova’da pek çok yolcu uçağının uçuşlarının saatlerce ertelenmesine karşın ülkenin başkenti Kişinev’deki havalimanında yolcuların check-in işlemlerinin durdurulmadığı kaydediliyor.

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moldova, hava sahası