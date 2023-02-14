Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/milli--savunma-universitesi-sinavi-2-nisana-e-yds-ingilizce-sinavi-4-marta-ertelendi-1067036027.html
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan'a, e-YDS İngilizce sınavı 4 Mart'a ertelendi
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan'a, e-YDS İngilizce sınavı 4 Mart'a ertelendi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan'da, Elektronik... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T17:44+0300
2023-02-14T17:45+0300
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
e-yds
ösym
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104074/58/1040745869_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_666b142722e570f3d302e86565de36f6.jpg
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ise 4 Mart'a ertelendi.Yabancı dil sınavına Adana e-Sınav Merkezi'nde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini "Ankara e-Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecek.Adana e-Sınav Merkezi'nde İngilizce sınavına girecek adaylardan 4 Mart'ta uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranından, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek, sınava, talep ettikleri sınav merkezinde ücret alınmaksızın katılabilecek.Adaylar, sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 22 Şubat saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104074/58/1040745869_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_db4e8874ce84ad108d12c657b587c7ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), e-yds, ösym
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), e-yds, ösym

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan'a, e-YDS İngilizce sınavı 4 Mart'a ertelendi

17:44 14.02.2023 (güncellendi: 17:45 14.02.2023)
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan'da, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023-2 İngilizce) ise 4 Mart'ta yapılacağını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.
18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ise 4 Mart'a ertelendi.
Yabancı dil sınavına Adana e-Sınav Merkezi'nde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini "Ankara e-Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecek.
Adana e-Sınav Merkezi'nde İngilizce sınavına girecek adaylardan 4 Mart'ta uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranından, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek, sınava, talep ettikleri sınav merkezinde ücret alınmaksızın katılabilecek.
Adaylar, sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 22 Şubat saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала