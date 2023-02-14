https://sputniknews.com.tr/20230214/milli--savunma-universitesi-sinavi-2-nisana-e-yds-ingilizce-sinavi-4-marta-ertelendi-1067036027.html

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan'a, e-YDS İngilizce sınavı 4 Mart'a ertelendi

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan'a, e-YDS İngilizce sınavı 4 Mart'a ertelendi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan'da, Elektronik... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:44+0300

2023-02-14T17:44+0300

2023-02-14T17:45+0300

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

e-yds

ösym

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ise 4 Mart'a ertelendi.Yabancı dil sınavına Adana e-Sınav Merkezi'nde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini "Ankara e-Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecek.Adana e-Sınav Merkezi'nde İngilizce sınavına girecek adaylardan 4 Mart'ta uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranından, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek, sınava, talep ettikleri sınav merkezinde ücret alınmaksızın katılabilecek.Adaylar, sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 22 Şubat saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.

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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), e-yds, ösym