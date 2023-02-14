https://sputniknews.com.tr/20230214/lubnandan-gonderilen-ve-yardim-malzemeleri-tasiyan-tirlar-suriyede-deprem-bolgesine-gidiyor-1067030810.html
Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor
Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor
Lübnan’da toplanılan ve çok sayıda temel ihtiyaç malzemesi taşıyan tırlar Suriye’de depremin yaşandığı bölgeye ulaşmak için yola çıktı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:08+0300
2023-02-14T16:08+0300
2023-02-14T16:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
suriye
yardım
lübnan
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarla boğuşan Türkiye ve Suriye uluslararası yardım çağrısında bulundu. Batı ambargoları sebebiyle kısıtlı yardımlar alan Suriye’ye Lübnan’dan yardım sevkiyatı başladı.Görüntülerde konvoy oluşturan yardım tırlarının Suriye’deki deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktığı gözlendi.Suriye yönetimi ve arama kurtarma yetkilileri 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin 553 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 270’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
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Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor
Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor
2023-02-14T16:08+0300
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PT1M12S
Sputnik Türkiye
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video, deprem, suriye, yardım, lübnan, видео
video, deprem, suriye, yardım, lübnan, видео
Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor
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Lübnan’da toplanılan ve çok sayıda temel ihtiyaç malzemesi taşıyan tırlar Suriye’de depremin yaşandığı bölgeye ulaşmak için yola çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarla boğuşan Türkiye ve Suriye uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Batı ambargoları sebebiyle kısıtlı yardımlar alan Suriye’ye Lübnan’dan yardım sevkiyatı başladı.
Görüntülerde konvoy oluşturan yardım tırlarının Suriye’deki deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktığı gözlendi.
Suriye yönetimi ve arama kurtarma yetkilileri 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin 553 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 270’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.