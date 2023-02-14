https://sputniknews.com.tr/20230214/lubnandan-gonderilen-ve-yardim-malzemeleri-tasiyan-tirlar-suriyede-deprem-bolgesine-gidiyor-1067030810.html

Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor

Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor

Lübnan’da toplanılan ve çok sayıda temel ihtiyaç malzemesi taşıyan tırlar Suriye’de depremin yaşandığı bölgeye ulaşmak için yola çıktı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:08+0300

2023-02-14T16:08+0300

2023-02-14T16:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

suriye

yardım

lübnan

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarla boğuşan Türkiye ve Suriye uluslararası yardım çağrısında bulundu. Batı ambargoları sebebiyle kısıtlı yardımlar alan Suriye’ye Lübnan’dan yardım sevkiyatı başladı.Görüntülerde konvoy oluşturan yardım tırlarının Suriye’deki deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktığı gözlendi.Suriye yönetimi ve arama kurtarma yetkilileri 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin 553 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 270’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

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Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor Lübnan’dan gönderilen ve yardım malzemeleri taşıyan tırlar Suriye’de deprem bölgesine gidiyor 2023-02-14T16:08+0300 true PT1M12S

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video, deprem, suriye, yardım, lübnan, видео