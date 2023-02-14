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Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Hatay'daki binalarda deniz kumu kullanılmış
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Hatay'daki binalarda deniz kumu kullanılmış
Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden inşaat işiyle uğraşan gönüllüler, yıkılarak... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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kocaeli, fotoğraf, kum, hatay, фото, deprem
kocaeli, fotoğraf, kum, hatay, фото, deprem

Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Hatay'daki binalarda deniz kumu kullanılmış

14:24 14.02.2023 (güncellendi: 14:31 14.02.2023)
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Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giden inşaat işiyle uğraşan gönüllüler, yıkılarak enkaza dönüşen binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit etti.
© İHAMerkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremlerin ardından yaraları sarabilmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılabilmek için tüm Türkiye seferber oldu. Kocaeli’den inşaat işiyle uğraşan ve arama kurtarma çalışmaları için Hatay’a giden gönüllüler, 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı.
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremlerin ardından yaraları sarabilmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılabilmek için tüm Türkiye seferber oldu. Kocaeli’den inşaat işiyle uğraşan ve arama kurtarma çalışmaları için Hatay’a giden gönüllüler, 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı.
© İHAGönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların, 10 dakika içerisinde açıldığını fark etti.
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların, 10 dakika içerisinde açıldığını fark etti.
© İHABunun üzerine ekipler, çalışma yürüttükleri 4 enkazın dördünün yapımında da deniz kumu kullanıldığını tespit etti.
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Bunun üzerine ekipler, çalışma yürüttükleri 4 enkazın dördünün yapımında da deniz kumu kullanıldığını tespit etti.
© İHAÇalışmalar için Kocaeli’den gönüllü olarak afet bölgesine giden Arif Naz, “Öncelikle tüm Türkiye'mize çok geçmiş olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. İnşallah bu olaylarla bir daha karşılaşmayız. Biz Kocaeli’den gönüllü olarak geldik. 21 senedir inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Gönüllü olan ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 grup şeklinde burada çalışıyoruz. Kocaeli, Manavgat ve Mardin ekipleri olarak beraber çalışıyoruz. Bu bizim dördüncü enkazımızdı. Şu ana kadar 5 kişiyi canlı olarak kurtardık. İnşallah daha da canlı vatandaşların olduğunu ümit ediyoruz” dedi.
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Çalışmalar için Kocaeli’den gönüllü olarak afet bölgesine giden Arif Naz, “Öncelikle tüm Türkiye'mize çok geçmiş olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. İnşallah bu olaylarla bir daha karşılaşmayız. Biz Kocaeli’den gönüllü olarak geldik. 21 senedir inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Gönüllü olan ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 grup şeklinde burada çalışıyoruz. Kocaeli, Manavgat ve Mardin ekipleri olarak beraber çalışıyoruz. Bu bizim dördüncü enkazımızdı. Şu ana kadar 5 kişiyi canlı olarak kurtardık. İnşallah daha da canlı vatandaşların olduğunu ümit ediyoruz” dedi.
© İHAİnşaat sektöründe çalıştıkları için kullanılan malzemeyi kolayca tespit edebildiklerini söyleyen Naz, “Maalesef şununla çok karşılaşıyoruz; 4 enkazda da hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu tespit ettik. Gerçekten bununla ilgili çok üzüntülüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnşallah bu şekilde olmamasını temenni ediyoruz. Bir inşaatı olarak 21 senedir sektörde olduğumuz için hemen anlayabiliyoruz. Bu zaten ilk etapta bizim beton delme makinesi ile hemen anlaşılabiliyor. Yeni betonlarda 50 santimetrelik bir yeri 2-3 saatte açmak zorunda kalıyoruz ama burada ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyordu. Gerçekten inşallah bu şekilde bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Deniz kumu zamanla gücünü kaybediyor. Oksitleme olduğu için iyi bir şey değil. Maalesef zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. 1999 sonrasında yönetmelik çok değiştiği için açıkçası bütün yönetmelik tüm Türkiye için geçerlidir. Burada bazı olmaması gereken durumlar olabiliyor. Yapı denetim dediğimiz zaman beton ve demir sınıflarını kontrol etmek kaydıyla, şu anda inşaat sektöründe en düşük olarak kullandığımız C25 betondur. Bunun üzerine C30, C35, C40’lara kadar kullanabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki buradaki binalar 20 ile 40 sene arasındaki binalar. Şu andaki C25, C30 dediğimiz hesaplamalara gidilirse şu andaki beton kıvamı C10, C15’lere ancak geliyor. O yüzden gerçekten biz çok hüzünlüyüz” diye konuştu.
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İnşaat sektöründe çalıştıkları için kullanılan malzemeyi kolayca tespit edebildiklerini söyleyen Naz, “Maalesef şununla çok karşılaşıyoruz; 4 enkazda da hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu tespit ettik. Gerçekten bununla ilgili çok üzüntülüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnşallah bu şekilde olmamasını temenni ediyoruz. Bir inşaatı olarak 21 senedir sektörde olduğumuz için hemen anlayabiliyoruz. Bu zaten ilk etapta bizim beton delme makinesi ile hemen anlaşılabiliyor. Yeni betonlarda 50 santimetrelik bir yeri 2-3 saatte açmak zorunda kalıyoruz ama burada ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyordu. Gerçekten inşallah bu şekilde bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Deniz kumu zamanla gücünü kaybediyor. Oksitleme olduğu için iyi bir şey değil. Maalesef zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. 1999 sonrasında yönetmelik çok değiştiği için açıkçası bütün yönetmelik tüm Türkiye için geçerlidir. Burada bazı olmaması gereken durumlar olabiliyor. Yapı denetim dediğimiz zaman beton ve demir sınıflarını kontrol etmek kaydıyla, şu anda inşaat sektöründe en düşük olarak kullandığımız C25 betondur. Bunun üzerine C30, C35, C40’lara kadar kullanabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki buradaki binalar 20 ile 40 sene arasındaki binalar. Şu andaki C25, C30 dediğimiz hesaplamalara gidilirse şu andaki beton kıvamı C10, C15’lere ancak geliyor. O yüzden gerçekten biz çok hüzünlüyüz” diye konuştu.
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