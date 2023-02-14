https://sputniknews.com.tr/20230214/kazakistanda-bir-okulda-bicakli-baltali-saldiri-uc-kisiyi-yaralandi-1066996303.html

Kazakistan’da bir okulda bıçaklı baltalı saldırı: Üç kişiyi yaralandı

Kazakistan’da bir okulda bıçaklı baltalı saldırı: Üç kişiyi yaralandı

Kazakistan’ın kuzeyindeki Kızılyar şehrinde, bir okul öğrencisi arkadaşlarına bıçak ve baltayla saldırarak üç kişiyi yaraladı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T01:09+0300

2023-02-14T01:09+0300

2023-02-14T01:09+0300

dünya

kazakistan

saldırı

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Kızılyar Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “13 Şubat 2023 tarihinde saat 7.30’da (TSİ 4.30), Kızılyar şehrinin 4 numaralı okulunun 9. sınıf öğrencisi derse, çantasında balta ve bıçakla geldi” ifadesine yer verildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların şuurlarının yerinde olduğu kaydedildi.Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

kazakistan

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kazakistan, saldırı