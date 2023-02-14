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Kazakistan’da bir okulda bıçaklı baltalı saldırı: Üç kişiyi yaralandı
Kazakistan’da bir okulda bıçaklı baltalı saldırı: Üç kişiyi yaralandı
Kazakistan’ın kuzeyindeki Kızılyar şehrinde, bir okul öğrencisi arkadaşlarına bıçak ve baltayla saldırarak üç kişiyi yaraladı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T01:09+0300
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dünya
kazakistan
saldırı
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Kızılyar Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “13 Şubat 2023 tarihinde saat 7.30’da (TSİ 4.30), Kızılyar şehrinin 4 numaralı okulunun 9. sınıf öğrencisi derse, çantasında balta ve bıçakla geldi” ifadesine yer verildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların şuurlarının yerinde olduğu kaydedildi.Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
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kazakistan, saldırı
kazakistan, saldırı

Kazakistan’da bir okulda bıçaklı baltalı saldırı: Üç kişiyi yaralandı

01:09 14.02.2023
© FlickrPala - bıçak
Pala - bıçak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Flickr
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Kazakistan’ın kuzeyindeki Kızılyar şehrinde, bir okul öğrencisi arkadaşlarına bıçak ve baltayla saldırarak üç kişiyi yaraladı.
Kızılyar Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “13 Şubat 2023 tarihinde saat 7.30’da (TSİ 4.30), Kızılyar şehrinin 4 numaralı okulunun 9. sınıf öğrencisi derse, çantasında balta ve bıçakla geldi” ifadesine yer verildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların şuurlarının yerinde olduğu kaydedildi.
Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
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