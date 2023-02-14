Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230214/karadenizde-5-ilde-752-yerlesim-yerine-ulasim-saglanamiyor-1067013478.html
Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da, kar nedeniyle 752 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:06+0300
2023-02-14T13:06+0300
türkiye
türkiye
karadeniz
rize
kar
artvin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067013291_0:250:1600:1150_1920x0_80_0_0_e11cf9494be912fd25b089f0e309459b.jpg
Rize'de kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.Kar nedeniyle merkezde 55, İkizdere'de 29, Çayeli'nde 27, Kalkandere ve Çamlıhemşin'de 18'er, Pazar'da 10, Derepazarı'nda 9, Hemşin'de 8, İyidere'de 6, Ardeşen'de 5 ve Fındıklı'da 2 olmak üzere 187 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresinin 96 personeli, 53 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.Bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye, yaylalarda ise 1 metreye ulaştı.Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdiYağış nedeniyle Şalpazarı ve Tonya'da 16'şar, Dernekpazarı ve Çaykara'da 12'şer, Beşikdüzü'nde 11, Of'ta 10, Araklı'da 8, Köprübaşı ve Akçaabat'ta 6'şar, Sürmene'de 5, Düzköy'de 4, Arsin, Çarşıbaşı ve Hayrat'ta 3'er, Vakfıkebir'de 2 olmak üzere 117 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.Giresun'da kar dolayısıyla 236 köye ulaşım sağlanamıyorİl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Görele'de 53, Tirebolu'da 36, Espiye'de 25, merkezde 24, Dereli'de 20, Çamoluk ve Keşap'ta 15'er, Bulancak ve Yağlıdere'de 12'şer, Eynesil'de 11, Doğankent'te 9 ve Güce'de 4 köy yolu kar nedeniyle kapandı.Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.Artvin'de etkili olan kar sonrası 192 köyün yolu ulaşıma kapandıŞavşat'ta 51, Borçka'da 38, merkezde 27, Ardanuç'ta 24, Yusufeli'nde 21, Arhavi'de 20 ve Murgul'da 11 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresinin 87 personeli, 42 iş makinesi ile yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor.Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, ana caddelerin yanı sıra mahalle ve sokak aralarında da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.Gümüşhane'de kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyorKar nedeniyle Kürtün'de 15 ve Torul'da 5 köyün yolu kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.
türkiye
karadeniz
rize
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067013291_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0b23832a76db45634a733de87f495ed2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, karadeniz, rize, kar, artvin
türkiye, karadeniz, rize, kar, artvin

Karadeniz'de 5 ilde 752 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

13:06 14.02.2023
© AARize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da, kar nedeniyle 752 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da, kar nedeniyle 752 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da, kar nedeniyle 752 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Rize'de kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle merkezde 55, İkizdere'de 29, Çayeli'nde 27, Kalkandere ve Çamlıhemşin'de 18'er, Pazar'da 10, Derepazarı'nda 9, Hemşin'de 8, İyidere'de 6, Ardeşen'de 5 ve Fındıklı'da 2 olmak üzere 187 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinin 96 personeli, 53 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye, yaylalarda ise 1 metreye ulaştı.

Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi

Yağış nedeniyle Şalpazarı ve Tonya'da 16'şar, Dernekpazarı ve Çaykara'da 12'şer, Beşikdüzü'nde 11, Of'ta 10, Araklı'da 8, Köprübaşı ve Akçaabat'ta 6'şar, Sürmene'de 5, Düzköy'de 4, Arsin, Çarşıbaşı ve Hayrat'ta 3'er, Vakfıkebir'de 2 olmak üzere 117 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin 474 personeli, 237 araçla yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

Giresun'da kar dolayısıyla 236 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Görele'de 53, Tirebolu'da 36, Espiye'de 25, merkezde 24, Dereli'de 20, Çamoluk ve Keşap'ta 15'er, Bulancak ve Yağlıdere'de 12'şer, Eynesil'de 11, Doğankent'te 9 ve Güce'de 4 köy yolu kar nedeniyle kapandı.
Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Artvin'de etkili olan kar sonrası 192 köyün yolu ulaşıma kapandı

Şavşat'ta 51, Borçka'da 38, merkezde 27, Ardanuç'ta 24, Yusufeli'nde 21, Arhavi'de 20 ve Murgul'da 11 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinin 87 personeli, 42 iş makinesi ile yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor.
Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, ana caddelerin yanı sıra mahalle ve sokak aralarında da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Gümüşhane'de kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kar nedeniyle Kürtün'de 15 ve Torul'da 5 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала