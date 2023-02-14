https://sputniknews.com.tr/20230214/kabine-bugun-toplaniyor-afad-merkezindeki-toplantida-tek-gundem-deprem-1066999850.html

Kabine bugün toplanıyor: AFAD merkezindeki toplantıda tek gündem deprem

Kabine bugün toplanıyor: AFAD merkezindeki toplantıda tek gündem deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacağını açıkladı. AFAD merkezindeki toplantının... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T08:21+0300

2023-02-14T08:21+0300

2023-02-14T08:21+0300

politika

türkiye

kabine toplantısı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059377113_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8fccdfe4f8099f666829694dba854dec.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kabine toplantısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem