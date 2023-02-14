https://sputniknews.com.tr/20230214/kabine-bugun-toplaniyor-afad-merkezindeki-toplantida-tek-gundem-deprem-1066999850.html
Kabine bugün toplanıyor: AFAD merkezindeki toplantıda tek gündem deprem
Kabine bugün toplanıyor: AFAD merkezindeki toplantıda tek gündem deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacağını açıkladı. AFAD merkezindeki toplantının... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T08:21+0300
2023-02-14T08:21+0300
2023-02-14T08:21+0300
politika
türkiye
kabine toplantısı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kabine toplantısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
türkiye, kabine toplantısı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
Kabine bugün toplanıyor: AFAD merkezindeki toplantıda tek gündem deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacağını açıkladı. AFAD merkezindeki toplantının tek gündemi deprem olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.
Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.