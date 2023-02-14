https://sputniknews.com.tr/20230214/isvec-disisleri-bakani-billstrom-turkiye-ve-suriye-halkiyla-dayanisma-icindeyiz-1067044166.html

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halkı ile dayanışma içinde olduklarını söyledi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

isveç

türkiye

tobias billström

deprem

maraş

suriye

bm

birleşmiş milletler (bm)

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsveç'in başkenti Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Billström, "Bir hafta önce meydana gelen bu depremlerin yıkıcı etkileri olmuştur. Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz ve depremden etkilenen bölgelere odaklanıyoruz" dedi.'BM gibi uluslararası partnerlerle yakın koordinasyon halindeyiz'Billström, Almanya gibi Avrupalı ve uluslararası partnerleriyle birlikte hızlı bir şekilde depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk yetkililer ve BM gibi uluslararası partnerlerle yakın koordinasyon halindeyiz" diye konuştu.Ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin ise Billström, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan memoranduma sadık olduklarını ve anlaşmaya uyduklarını söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kriterlerini yerine getirdiğini savunarak, bu iki ülkeyle NATO'nun daha da güçleneceğini ifade etti.Baerbock, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasına ilişkin beklentisini dile getirdi.Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yapılan sabotajları da değerlendiren Baerbock, "Boru hatlarının havaya uçurulması ciddi bir sabotaj eylemiydi. Bununla birlikte soruşturmalar şu anda İsveç ve Danimarka başta olmak üzere çeşitli ülkelerde devam ediyor ve sonuçlar elde edildiğinde kamuoyuna açıklanacak. Almanya'da bu olay, diğer ülkelerdeki yetkililerle yakın bir şekilde Federal Başsavcı tarafından soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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isveç, türkiye, tobias billström, deprem, maraş, suriye, bm, birleşmiş milletler (bm)