https://sputniknews.com.tr/20230214/israil-disisleri-bakanindan-turkiyeye-deprem-nedeniyle-taziye-ziyareti-1067004158.html

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye deprem nedeniyle taziye ziyareti

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye deprem nedeniyle taziye ziyareti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye'ye taziye ziyareti düzenledi. Cohen, ziyaret kapsamında... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T10:30+0300

2023-02-14T10:30+0300

2023-02-14T10:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

eli cohen

israil

türkiye

deprem

ziyaret

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üslü ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'ye taziye ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Cohen, ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek ve ülkesinin depremzedeler için kurduğu sahra hastanesini ziyaret edecek.Cohen, yaptığı açıklamada Erdoğan ve Çavuşoğlu'na 'İsrail halkının taziyelerini ileteceğini' belirtti.Bakan, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında ve kuvvetlerimizin faaliyetleri ve insani yardımlar yoluyla Türkiye'ye yardımı devam edecek" ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde Ankara'ya gelen Cohen, Vali Yardımcısı Murat Soylu tarafından karşılandı.

https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-sonrasi-ulkeler-turkiyeye-yardim-gondermeyi-surduruyor-1066775862.html

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