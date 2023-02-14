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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/imamoglu-ibbye-yapilan-bireysel-ve-kurumsal-bagiscilarin-listesini-paylasti-1067016501.html
İmamoğlu, İBB'ye yapılan bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesi için bağış yapanların listesini paylaştı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:37+0300
2023-02-14T13:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
deprem
yardım
ibb
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı.İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Deprem bölgesine destek olmak için bireysel ve kurumsal olarak bağışta bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkürler” diye yazdı.İBB’nin sitesinde “Ülkemizin 10 ilini etkileyen Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından bireysel ve kurumsal olarak bağışlar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 27 bin 498 bireysel, 665 de kurumsal olarak alınan bağışlar şu ana kadar toplam 28 bin 163’e ulaştı. Şeffaflık ilkemiz gereği açıkladığımız bağışların listesini ek’te bulabilirsiniz” denildi.
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ekrem imamoğlu, deprem, yardım, ibb, istanbul
ekrem imamoğlu, deprem, yardım, ibb, istanbul

İmamoğlu, İBB'ye yapılan bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı

13:37 14.02.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesi için bağış yapanların listesini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Deprem bölgesine destek olmak için bireysel ve kurumsal olarak bağışta bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkürler” diye yazdı.
İBB’nin sitesinde “Ülkemizin 10 ilini etkileyen Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından bireysel ve kurumsal olarak bağışlar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 27 bin 498 bireysel, 665 de kurumsal olarak alınan bağışlar şu ana kadar toplam 28 bin 163’e ulaştı. Şeffaflık ilkemiz gereği açıkladığımız bağışların listesini ek’te bulabilirsiniz” denildi.
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