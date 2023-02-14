https://sputniknews.com.tr/20230214/imamoglu-ibbye-yapilan-bireysel-ve-kurumsal-bagiscilarin-listesini-paylasti-1067016501.html

İmamoğlu, İBB'ye yapılan bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı

İmamoğlu, İBB'ye yapılan bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesi için bağış yapanların listesini paylaştı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T13:37+0300

2023-02-14T13:37+0300

2023-02-14T13:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ekrem imamoğlu

deprem

yardım

ibb

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_bfdc884a37695ee65d62ac7a3e795845.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bireysel ve kurumsal bağışçıların listesini paylaştı.İmamoğlu sosyal medya hesabından, “Deprem bölgesine destek olmak için bireysel ve kurumsal olarak bağışta bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkürler” diye yazdı.İBB’nin sitesinde “Ülkemizin 10 ilini etkileyen Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından bireysel ve kurumsal olarak bağışlar yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 27 bin 498 bireysel, 665 de kurumsal olarak alınan bağışlar şu ana kadar toplam 28 bin 163’e ulaştı. Şeffaflık ilkemiz gereği açıkladığımız bağışların listesini ek’te bulabilirsiniz” denildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, deprem, yardım, ibb, istanbul