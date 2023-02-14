https://sputniknews.com.tr/20230214/ilker-basbug-beraat-etti-1067028298.html
İlker Başbuğ beraat etti
İlker Başbuğ beraat etti
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:49+0300
2023-02-14T15:49+0300
2023-02-14T15:50+0300
türkiye
ilker başbuğ
beraat
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davada, beraatına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazetede yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.Toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.İddianamede, İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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ilker başbuğ, beraat
İlker Başbuğ beraat etti
15:49 14.02.2023 (güncellendi: 15:50 14.02.2023) Abone ol
"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan yargılandığı davada, beraatına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabıyla ilgili 4 Ocak 2021'de bir gazetede yer alan söyleşisinde darbe imasında bulunduğu iddia edilmişti.
Toplam 166 kişinin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, İlker Başbuğ'un, söz konusu mülakatta “darbe” imasında bulunduğu ve bu şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediği belirtilmişti.
İddianamede, İlker Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.