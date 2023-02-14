https://sputniknews.com.tr/20230214/iletisim-baskani-altun-dezenformasyon-bildirim-servisine-yaklasik-6-bin-200-bildirim-yapildi-1066997907.html
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen 'yalan bilgi ve haber... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T04:09+0300
2023-02-14T04:09+0300
2023-02-14T04:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin altun
dezenformasyon
yanlış bilgi
yalan haber
deprem
türkiye
kahramanmaraş
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından depremzedelerin hayatını tehlikeye atan 'ciddi derecede bilgi kirliliği' ile karşılaşıldığını ifade etti.İletişim Başkanlığı olarak 'dezenformasyona karşı vatandaşlarla birlikte mücadele' etmek için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:"DBS'ye e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısı şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olmuştur. Vatandaşlarımız DBS'ye yalan bilgiyi bildirirken çoğu zaman konunun doğrusunu da aktarmışlardır. DBS'ye bildirilen ve uzmanlarımızca doğrusu belirlenen birçok yalan haber, günlük olarak yayınladığımız Dezenformasyon Bültenimiz ve İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Milletçe büyük bir felaketi yaşadığımız bugünlerde, dezenformasyonun insan hayatını ne denli tehlikeye atan bir unsur olduğunu ne yazık ki tekrar gördük. Doğruların açığa çıkması için çabalayan sağduyulu ve sorumluluk sahibi tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230212/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-koordinatoru-kardastan-yeni-siginmaci-iddiasina-yanit---1066932977.html
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fahrettin altun, dezenformasyon, yanlış bilgi, yalan haber, deprem, türkiye, kahramanmaraş
fahrettin altun, dezenformasyon, yanlış bilgi, yalan haber, deprem, türkiye, kahramanmaraş
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen 'yalan bilgi ve haber sayısının' şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından depremzedelerin hayatını tehlikeye atan 'ciddi derecede bilgi kirliliği' ile karşılaşıldığını ifade etti.
İletişim Başkanlığı olarak 'dezenformasyona karşı vatandaşlarla birlikte mücadele' etmek için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
"DBS'ye e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısı şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olmuştur. Vatandaşlarımız DBS'ye yalan bilgiyi bildirirken çoğu zaman konunun doğrusunu da aktarmışlardır. DBS'ye bildirilen ve uzmanlarımızca doğrusu belirlenen birçok yalan haber, günlük olarak yayınladığımız Dezenformasyon Bültenimiz ve İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Milletçe büyük bir felaketi yaşadığımız bugünlerde, dezenformasyonun insan hayatını ne denli tehlikeye atan bir unsur olduğunu ne yazık ki tekrar gördük. Doğruların açığa çıkması için çabalayan sağduyulu ve sorumluluk sahibi tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."