https://sputniknews.com.tr/20230214/hollandada-felemenkce-ingilizce-turkce-ve-arapca-konser-tum-geliri-depremzedelere-bagislanacak-1066999979.html

Hollanda'da Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça konser: Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak

Hollanda'da Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça konser: Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak

Hollanda'nın Haarlem kentinde düzenlenen ve çok sayıda sanatçının dahil olduğu konserin geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Türkiye ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T08:27+0300

2023-02-14T08:27+0300

2023-02-14T08:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hollanda

konser

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067000134_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1cce6c49e161cf66bd79f1c54f8507e9.jpg

Filarmoni Haarlem Salonu'ndaki konserde, Hollanda'dan 20 sanatçının şarkıları Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça seslendirildi.Hollanda Kralı'nın Kuzey Hollanda Eyaleti temsilcisi Arthur van Dijk, Belediye Başkanı Jos Wienen ve Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez, davetlileri bağış kampanyalarına katılmaya davet etti.Karsu Dönmez, konuşmasında adının Hatay'ın Karsu köyünden geldiğini belirterek, "Depremde ailemden bir kısmından haber alamadığımı söylemiştim ve yakınlarımdan 16 kişiyi kaybettim. Bu rakam belki daha da artacak. Bugün benim de sahne almamı rica ettiler ama takdir edersiniz ki bu benim için çok zor bir durum." dedi.Ekibiyle geçen yıl Hatay'ın birçok yerinde konser verdiğini ve oralarda çektikleri bir televizyon programının iki hafta sonra yayınlanacağını dile getiren Karsu, "Halamın benden tek isteği vardı. Buraları unutma Karsu derdi. Artık memleketimi unutmamak görevim. Umarım hem Türkiye hem de Suriye için yardımları devam ettirirsiniz." diye konuştu.Haarlem Belediyesinden her sakini için 1 euro yardımWienen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde her şeyini kaybeden insanları ve yıkılmış binaları görmek berbattı. Afette yakınlarını kaybeden Haarlemlilerle de görüştük. Kalbimiz ve duygularımız Türkiye ve Suriye'dekilerle." ifadelerini kullandı.Yardım konserine katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Wienen, "Şehirdeki her bir sakinimiz adına kampanyaya 1 euro bağışlayacağız." dedi.Türkiye'den çok sayıda arkadaşının olduğunu ve yakınları Türkiye'de yaşayan tanıdıkları olduğunu belirten Van Dijk, "Bu hafta parlamentoda kampanyaya ne kadar bağışlayacağımızı konuşacağız. Çok fazla yardıma ihtiyaç var. Yarın ve yarından sonra da insanlar bağışa devam etmeli. Giden insanların geri gelmeyeceğini biliyoruz ama oradakileri biraz da olsa umut vermek istiyoruz." diye konuştu.Konser için satışa çıkarılan 1136 biletin tamamının satıldığı ve elde edilen 41 bin 520 euro gelirin, Hollanda'daki çok sayıda STK'nin, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortaklaşa yürüttüğü Giro555 kampanyası hesabına gönderileceği açıklandı.

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, konser, deprem