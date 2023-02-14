Hande Fırat: İmar affı literatürden silinmeli

"Ülkemizin coğrafyasını, yaşadıklarımızı, almamız gereken dersleri düşününce; Afet ve Mülteciler Bakanlığı kurulması faydalı olacaktır. İmar affının sakıncalarını çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Bir daha “İmar Affı” olmayacağı açıklanmalı, imar affı literatürden silinmelidir. Deprem yönetmeliklerine uymayan müteahhitler tek tek yakalanıyor. Meslekten menedilmeleri zaruridir. O müteahhitlerin planlarını onaylayanlar, denetimini eksik bırakanlar, görmezden gelenler de mutlaka ortaya çıkarılmalıdır."