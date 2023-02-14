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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/hande-firat-imar-affi-literaturden-silinmeli--1067001261.html
Hande Fırat: İmar affı literatürden silinmeli
Hande Fırat: İmar affı literatürden silinmeli
Hande Fırat, Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'nin 'tarihinin en büyük felaketini yaşadığını' belirtti ve imar affının literatürden çıkarılması... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-14T09:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
imar affı
bina
hande fırat
müteahhit
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Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, Türkiye'nin birçok fay hattı üzerine kurulu bir ülke olduğuna dikkat çekti ve çözüm önerilerini sıraladı.Bugün kaleme aldığı yazısında "Bu depremi önceden bas bas bağıran bilimadamları bugün hâlâ uyarıyorlar. “İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Hakkari, Adana, Malatya tehlikede” diyorlar" ifadelerini kullanan Fırat, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230213/binalarin-yikilma-sekilleri-ne-anlama-geliyor-1066957960.html
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deprem, imar affı, bina, hande fırat, müteahhit
deprem, imar affı, bina, hande fırat, müteahhit

Hande Fırat: İmar affı literatürden silinmeli

09:29 14.02.2023 (güncellendi: 09:34 14.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Hande Fırat, Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'nin 'tarihinin en büyük felaketini yaşadığını' belirtti ve imar affının literatürden çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, Türkiye'nin birçok fay hattı üzerine kurulu bir ülke olduğuna dikkat çekti ve çözüm önerilerini sıraladı.
Bugün kaleme aldığı yazısında "Bu depremi önceden bas bas bağıran bilimadamları bugün hâlâ uyarıyorlar. “İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Hakkari, Adana, Malatya tehlikede” diyorlar" ifadelerini kullanan Fırat, şunları söyledi:
"Ülkemizin coğrafyasını, yaşadıklarımızı, almamız gereken dersleri düşününce; Afet ve Mülteciler Bakanlığı kurulması faydalı olacaktır. İmar affının sakıncalarını çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Bir daha “İmar Affı” olmayacağı açıklanmalı, imar affı literatürden silinmelidir. Deprem yönetmeliklerine uymayan müteahhitler tek tek yakalanıyor. Meslekten menedilmeleri zaruridir. O müteahhitlerin planlarını onaylayanlar, denetimini eksik bırakanlar, görmezden gelenler de mutlaka ortaya çıkarılmalıdır."
Adıyaman Gölbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Binaların yıkılma şekilleri ne anlama geliyor?
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