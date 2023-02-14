https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-trafik-kazasi-gecirdi-1067016807.html
Haluk Levent trafik kazası geçirdi
Haluk Levent trafik kazası geçirdi
Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:43+0300
2023-02-14T13:43+0300
2023-02-14T14:39+0300
türkiye
haluk levent
kaza
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Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazacık’a giderken kaza geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.
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haluk levent, kaza
Haluk Levent trafik kazası geçirdi
13:43 14.02.2023 (güncellendi: 14:39 14.02.2023) Abone ol
Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi.
Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazacık’a giderken kaza geçirdi.
Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.