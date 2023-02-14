https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-trafik-kazasi-gecirdi-1067016807.html

Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T13:43+0300

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türkiye

haluk levent

kaza

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Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazacık’a giderken kaza geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.

türkiye

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haluk levent, kaza