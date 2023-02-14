Türkiye
SON DAKİKA | AFAD: Depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana geldi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-trafik-kazasi-gecirdi-1067016807.html
Haluk Levent trafik kazası geçirdi
Haluk Levent trafik kazası geçirdi
Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:43+0300
2023-02-14T14:39+0300
türkiye
haluk levent
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067018016_0:223:563:539_1920x0_80_0_0_bfe53a26b40a6dfb4ba8163d4349e6f5.jpg
Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazacık’a giderken kaza geçirdi. Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067018016_0:170:563:592_1920x0_80_0_0_be3025a18a21dd34c1cffc3703bf271f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haluk levent, kaza
haluk levent, kaza

Haluk Levent trafik kazası geçirdi

13:43 14.02.2023 (güncellendi: 14:39 14.02.2023)
© FotoğrafHaluk Levent trafik kazası geçirdi
Haluk Levent trafik kazası geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirdi.
Ahbap'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent Hatay’dan Pazacık’a giderken kaza geçirdi.
Levent’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili paylaşımda bulunan Haluk Levent, "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала