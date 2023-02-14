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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/guney-korede-milletvekilleri-maaslarinin-yuzde-3unu-depremzedelere-bagislayacak-1067005248.html
Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak
Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak
Güney Kore Ulusal Meclisi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün Türkiye... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T11:06+0300
2023-02-14T11:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
güney kore
kahramanmaraş
deprem
maaş
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Yonhap haber ajansına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hızlı destek önlemlerini içeren karar, Meclis Genel Oturumu'nda 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.Karar, iki ülkedeki arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınması, depremzedeleri desteklemek için milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün bağışlanmasını içeriyor.Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dün, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı vermişti.Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla yollayacağı; 29'u bir haftada olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği belirtilmişti.
güney kore
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güney kore, kahramanmaraş, deprem, maaş
güney kore, kahramanmaraş, deprem, maaş

Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

11:06 14.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Moon Jae-in
Güney Kore Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Moon Jae-in - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore Ulusal Meclisi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemek için bağışlanmasını öngören kararı onayladı.
Yonhap haber ajansına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hızlı destek önlemlerini içeren karar, Meclis Genel Oturumu'nda 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.
Karar, iki ülkedeki arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınması, depremzedeleri desteklemek için milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün bağışlanmasını içeriyor.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dün, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı vermişti.
Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla yollayacağı; 29'u bir haftada olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği belirtilmişti.
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