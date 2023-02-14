https://sputniknews.com.tr/20230214/guney-korede-milletvekilleri-maaslarinin-yuzde-3unu-depremzedelere-bagislayacak-1067005248.html

Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

Güney Kore Ulusal Meclisi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün Türkiye... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T11:06+0300

2023-02-14T11:06+0300

2023-02-14T11:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

güney kore

kahramanmaraş

deprem

maaş

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Yonhap haber ajansına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hızlı destek önlemlerini içeren karar, Meclis Genel Oturumu'nda 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti.Karar, iki ülkedeki arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınması, depremzedeleri desteklemek için milletvekilleri maaşlarının yüzde 3'ünün bağışlanmasını içeriyor.Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dün, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı vermişti.Seul yönetiminin, ilave destek ekibinin yanı sıra 150 çadır ve 2 bin 200 battaniyeyi 16 Şubat'ta askeri uçakla yollayacağı; 29'u bir haftada olmak üzere toplam 372 sağlık çalışanının Türkiye'ye gönderileceği belirtilmişti.

güney kore

kahramanmaraş

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güney kore, kahramanmaraş, deprem, maaş