https://sputniknews.com.tr/20230214/geleneksel-degerleri-guclu-olan-ulkeler-turkiyeyi-yardim-faaliyetlerinde-on-saflarda-yer-aliyor-1067035552.html

‘Geleneksel değerleri güçlü olan ülkeler, Türkiye’yi yardım faaliyetlerinde ön saflarda yer alıyor’

‘Geleneksel değerleri güçlü olan ülkeler, Türkiye’yi yardım faaliyetlerinde ön saflarda yer alıyor’

Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerin trajik sonuçlarına bazı ülkelerin verdiği tepki, büyük ölçüde bu ülkelerin stratejik kültürlerinin göstergesi... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T17:25+0300

2023-02-14T17:25+0300

2023-02-14T17:25+0300

görüş

deprem

türkiye

yardım

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Kültürel ve Bölgesel Alanların Gelişimini İzleme ve Tahmin Etme Fonu Genel Müdürü, siyaset uzmanı Leonid Savin, geleneksel, ailevi değerleri güçlü ülkelerin Türkiye'ye destek amacıyla yürütülen hayır faaliyetlerinde ön saflarda yer aldığına dikkat çekiyor:“Mevcut durumun, genel olarak devlet kültürünü ve halkın ortak değerlerini içeren stratejik kültür kriteri açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, geleneksel, ailevi değerlerin güçlü olduğu, tarihi geleneklere, ahlaka önem verilen ülkelerin yardım faaliyetlerinde ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu sadece Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan ve Türkiye’nin diğer komşuları için değil, örneğin Türkiye’ye hemen bir doktor ekibi gönderen Küba için de geçerli. Oysa Küba’nın kendisi yaptırımlar ve ABD’nin boykotu yüzünden kritik durumda bulunuyor. Mevcut çıkar çatışmalarını çok arka plana atarak Türkiye’ye en büyük desteği verenler, geleneksel ve ailevi değerleri güçlü olan ülkeler oldu. Çıkarlar ve değerler karıştırılmamalı. Çıkarları pazarlık konusu yapabilirsiniz ama değerleri asla. Oysa Batı ülkeleri, çıkarlar için değerlerinden vazgeçti, bu da kaçınılmaz olarak toplumlarının daha da bozulmasına yol açtı.”Savin’in görüşüne göre, Türkiye ve Suriye’deki depremler, dış aktörlerin çok sınırlı etkisine sahip uluslararası bölgesel formatların geliştirilmesine olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi:“Türkiye ve Suriye’deki doğal afetlerin sonuçlarına karşı verilen mücadele, geleneksel değerlere saygıya dayanan bölgesel formatların oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu ve bunun mümkün olduğunu gösterdi. Ancak bu tür formatlar bağımsız olmalı ve bölgenin güvenlik ve kalkınmasına hizmet etmeli. Batı ülkeleri bunu anlamıyor ve bu nedenle bu tür formatlar üzerindeki etkileri minimum düzeyde, en iyisi sıfır olmalı. Çünkü sürekli olarak yapay çatışmalar yaratmaya ve bölge ülkeleri arasında, bölgenin çıkarlarını değil, Batı’nın çıkarlarını karşılayacak böyle bir ilişki sistemini dayatmaya çalışıyorlar. Örneğin İran’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nde yaşanan son olay ve ardından İran tesislerine düzenlenen saldırıların, aynı zincirin halkaları ve provokasyon olduğu ortada. Çünkü ne Azerbaycan'ın ne de İran'ın birbiriyle çatışmaya kesinlikle ihtiyacı yok. Bunun, Orta Doğu ve Kafkasya’daki kaosu manipüle etmek isteyen dış güçlerin işi olduğu ortada. Bu nedenle doğal olarak, bölge ülkeleri arasında yoğun talep gören düzenli toplantılar ve istişareler için yeni formatlara ihtiyaç var.”

https://sputniknews.com.tr/20230214/peskov-rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiye-ve-suriyeye-kahramanca-yardim-etti--1067021236.html

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deprem, türkiye, yardım