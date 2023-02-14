https://sputniknews.com.tr/20230214/gelecek-partili-ustun-partiler-uzlasirsa-iki-secim-mart-2024te-birlesebilir-ama-buna-ihtiyac-yok-1067045469.html

Gelecek Partili Üstün: Partiler uzlaşırsa iki seçim Mart 2024’te birleşebilir ama buna ihtiyaç yok

Gelecek Partili Üstün: Partiler uzlaşırsa iki seçim Mart 2024’te birleşebilir ama buna ihtiyaç yok

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, “Anayasa’ya geçici bir madde koyarsan bütün partiler bir araya gelir de evet derse o zaman belki iki seçim yani Mart 2024 ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T23:21+0300

2023-02-14T23:21+0300

2023-02-14T23:21+0300

akşam postasi

deprem

seçim

iyi parti

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

radyo

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Deprem felaketi nedeniyle seçimlerin ertelenmesi konusundaki tartışmaları Gelecek Partisi’nin seçim ve hukuk işleri başkanı Ayhan Sefer Üstün, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.İşte Ayhan Sefer Üstün’ün açıklamalarından satırbaşları:"Kesinlikle YSK erteleme kararı alamaz, böyle bir yetkisi yok. YSK yetkileri, seçimi yapmak ve seçmen kütüklerini oluşturmaktır. Bunun dışında yapamıyorum gibi ne bir yetkisi ne de lüksü vardır. Anayasa çok açıktır, savaş sebebiyle seçim yapılamazsa TBMM seçimleri bir yıl erteleyebilir. Bunun dışındaki her türlü girişim kanunsuz olur, anayasaya aykırı olur ve demokratik rejime darbe anlamına gelir. Darbeden yargılanmayı göze alan varsa buyursun bu girişimi yapsın. TBMM, savaş sebebi dışında seçimleri ertelenmesiyle alakalı mevzuatında herhangi bir hüküm yoktur. Bu konuda ne YSK yetkilidir ne Cumhurbaşkanlığı yetkilidir ne de başka bir makam yetkilidir. Anayasadaki hüküm aynı zamanda milletvekili seçim kanunu, cumhurbaşkanlığı seçim kanunu ve mali idareler kanununa aktarılmıştır. Anayasada yer alan o ibare oraya taşınmıştır.Depremden dolayı zaten ölenler öldü. Bunun tespitini nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü yapıyor. Seçmen kütüğünü YSK, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü kayıtlarından alıyor. Diyelim ki 2 aya kadar bunu yapamaz mı? Devlet, depremde ölen vatandaşını iki aya kadar tespit edemeyecek mi? Vatandaşlarımızın seçmen kütüklerini ilan edene kadar E-Devlet’ten ikametgahlarını istedikleri yere aktarabilirler, bundan hiçbir mahsur yok. Aktardıktan sonra seçmen sayısını hala YSK orada görebiliyor ve buna güvenmiyor tekrar ilana çıkıyor. Diyor ki, Hatay’da tespit edebildiğim seçmen bu kadar diyor. Muhtarlıklara ilana çıkıyor ve eksiklik varsa bunu kaydedin diyor. Bunu da kaydettikten sonra artık seçmen listesi kesinleşiyor. Seçmen listesinin askıdan inmesiyle milletvekillerinin YSK’ya aday olarak bildirmesi arasında tahmini olarak 15-20 gün vakit kalıyor. Hatay’da bir milletvekili fazla olsa ne olacak eksik olsa ne olacak. Zaten insanlar deprem geçirmişler. Sorunu çözecekse bir milletvekili fazla verelim. İnsanların demokratik iradesini etkileyecek bir unsur değil. Türkiye’nin genel yönetimini etkileyecek veya Meclis’teki sayıyı etkileyecek bir durum değil. 150-20 günlük sürede YSK, seçmen listesine bakarak milletvekilliği sayısını yapabilir.YSK’nın önünde bir seçim vardı ve bu çalışmaları yapıyordu. YSK’nın talimat almasına gerek yok. Normal seçim takvimi 18 Haziran’dı. 18 Haziran’a göre bütün hazırlıklarını yapıyordu, bu hazırlıklarını biraz daha titiz bir şekilde yapacak. Oraya daha tecrübeli yargıçlar ve daha tecrübeli seçim müdürleri gidecek. Meclis’in tamamı, 400 milletvekilinden fazlası gelecek ve iki seçimin birleştirilmesiyle ilgili ek bir geçici madde koyarsa, ek geçici maddeyle ancak önü açılabilir o da bütün partilerin evet demesiyle olabilecek bir şey. Seçim tarihleri hem genel seçim tarihi hem de yerel seçim tarihi Anayasa’dan gücünü alıyor. Anayasa’yı değiştireceğim dersen Anayasa’ya geçici bir madde koyarsan bütün partiler bir araya gelir de evet derse o zaman belki iki seçim yani Mart 2024 ve 18 Haziran seçimlerini bir yerde birleştirebilir ama buna ihtiyaç yok. Bir tek yasal yolu budur. Meclis ancak böyle bir karar verebilir bunun dışında başka bir yol yoktur ancak İYİ Parti, CHP, Gelecek Partisi, DEVA partisi bu seçim yapılabilir, burada savaş halinden bahsediyor Anayasa, savaş hali de olmadığına göre fizik şartlar 18 Haziran’a kadar çok rahat çözülebilir ve seçimi ertelemeye gerek yok diye beyanatta bulundular. Partilerin desteği olmadan, Anayasa’ya geçici madde ekleyerek yapma ihtimali de kalmıyor. O zaman seçimi yapacak. Yapıyorum diyen bürokrat ve hakim varsa görevini bırakacak."

https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html

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Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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deprem, seçim, iyi parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), radyo