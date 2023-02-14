https://sputniknews.com.tr/20230214/fatih-altayli-okullari-kapatmak-en-buyuk-yanlistir-1067009750.html

Fatih Altaylı: Okulları kapatmak en büyük yanlıştır

Fatih Altaylı: Okulları kapatmak en büyük yanlıştır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, deprem felaketi nedeniyle okulları kapatılan ve eğitimine ara verilen üniversitelilerden binlerce mail aldığını belirterek... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:16+0300

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türkiye

fatih altaylı

deprem

üniversite

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Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "Aklınıza ilk gelen şey en doğru şey değildir. Okulları kapatmak en büyük yanlıştır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yaptığınız sayısız yanlışa bir de bunu eklemek istiyorsanız bilemem. Ama yanlıştır. Aklı başında bir kişiye bile sorma zahmetine girerseniz yanlış olduğunu söyleyecektir."

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fatih altaylı, deprem, üniversite