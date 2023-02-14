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https://sputniknews.com.tr/20230214/fatih-altayli-okullari-kapatmak-en-buyuk-yanlistir-1067009750.html
Fatih Altaylı: Okulları kapatmak en büyük yanlıştır
Fatih Altaylı: Okulları kapatmak en büyük yanlıştır
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, deprem felaketi nedeniyle okulları kapatılan ve eğitimine ara verilen üniversitelilerden binlerce mail aldığını belirterek... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
fatih altaylı
deprem
üniversite
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Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "Aklınıza ilk gelen şey en doğru şey değildir. Okulları kapatmak en büyük yanlıştır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yaptığınız sayısız yanlışa bir de bunu eklemek istiyorsanız bilemem. Ama yanlıştır. Aklı başında bir kişiye bile sorma zahmetine girerseniz yanlış olduğunu söyleyecektir."
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fatih altaylı, deprem, üniversite
fatih altaylı, deprem, üniversite

Fatih Altaylı: Okulları kapatmak en büyük yanlıştır

12:16 14.02.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, deprem felaketi nedeniyle okulları kapatılan ve eğitimine ara verilen üniversitelilerden binlerce mail aldığını belirterek, "Aklı başında bir ülkede yapılması akla en son gelecek hatta hiç gelmeyecek şey, bizim memlekette ilk yapılan iş oldu. Depremin ardından üniversiteler öğretime ara verdi" diye yazdı.
Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Aklınıza ilk gelen şey en doğru şey değildir. Okulları kapatmak en büyük yanlıştır. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yaptığınız sayısız yanlışa bir de bunu eklemek istiyorsanız bilemem. Ama yanlıştır. Aklı başında bir kişiye bile sorma zahmetine girerseniz yanlış olduğunu söyleyecektir."
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