https://sputniknews.com.tr/20230214/ermenistan-turkiyeyle-sinirin-en-kisa-surede-acilmasini-umuyoruz--1067032974.html
Ermenistan: Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umuyoruz
Ermenistan: Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umuyoruz
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umduklarını söyledi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:37+0300
2023-02-14T16:37+0300
2023-02-14T16:37+0300
dünya
türkiye
ermenistan
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059777497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c2ebe3aeb5f22e6cedf8ccbb8d36a9a9.jpg
Gazetecilere demeç veren Grigoryan, "Ermenistan, her an sınırı açmaya ve Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Erivan ve Ankara'nın istişareleri sürdürdüğünü anlatan Grigoryan, sınırın mümkün olan en kısa sürede açılacağını umduklarını vurguladı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059777497_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_369a796d11637cbdec822d540a1e1259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ermenistan, sınır
türkiye, ermenistan, sınır
Ermenistan: Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umuyoruz
Abone ol
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umduklarını söyledi.
Gazetecilere demeç veren Grigoryan, "Ermenistan, her an sınırı açmaya ve Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Erivan ve Ankara'nın istişareleri sürdürdüğünü anlatan Grigoryan, sınırın mümkün olan en kısa sürede açılacağını umduklarını vurguladı.
Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.