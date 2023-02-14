https://sputniknews.com.tr/20230214/ermenistan-turkiyeyle-sinirin-en-kisa-surede-acilmasini-umuyoruz--1067032974.html

Ermenistan: Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umuyoruz

Ermenistan: Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umuyoruz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türkiye'yle sınırın en kısa sürede açılmasını umduklarını söyledi. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:37+0300

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dünya

türkiye

ermenistan

sınır

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Gazetecilere demeç veren Grigoryan, "Ermenistan, her an sınırı açmaya ve Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmeye hazır" dedi. Erivan ve Ankara'nın istişareleri sürdürdüğünü anlatan Grigoryan, sınırın mümkün olan en kısa sürede açılacağını umduklarını vurguladı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.

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