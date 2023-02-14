https://sputniknews.com.tr/20230214/erdogan-baykalin-ailesine-taziye-ziyaretinde-bulundu-1067043364.html

Erdoğan çifti, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Erdoğan çifti, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T22:23+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

deniz baykal

taziye ziyareti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

akp

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Erdoğan'a bu ziyarette eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.Erdoğan çifti, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/deniz-baykal-torenle-son-yolculuguna-ugurlandi-1067021918.html

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recep tayyip erdoğan, deniz baykal, taziye ziyareti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp