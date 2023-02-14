https://sputniknews.com.tr/20230214/erdogan-baykalin-ailesine-taziye-ziyaretinde-bulundu-1067043364.html
Erdoğan çifti, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Erdoğan çifti, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T22:23+0300
2023-02-14T22:23+0300
2023-02-14T22:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deniz baykal
taziye ziyareti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
akp
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Erdoğan'a bu ziyarette eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.Erdoğan çifti, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/deniz-baykal-torenle-son-yolculuguna-ugurlandi-1067021918.html
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recep tayyip erdoğan, deniz baykal, taziye ziyareti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp
recep tayyip erdoğan, deniz baykal, taziye ziyareti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp
Erdoğan çifti, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
22:23 14.02.2023 (güncellendi: 22:24 14.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Erdoğan'a bu ziyarette eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Erdoğan çifti, Deniz Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'a başsağlığı diledi.